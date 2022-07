Vers 14h15, heure de Paris, Twitter est tombé. Vers 14h42, le service semble revenir petit à petit, avec quelques bugs.

Mise à jour du jeudi 14 juillet à 15:09 : Twitter est revenu pour la plupart des utilisateurs. Les API sont encore dans les choux.

Le jeudi 14 juillet à 14h15, nous avons constaté que Twitter était tombé. Plusieurs personnes de la rédaction ont même été déconnectées du réseau social à l’oiseau bleu. Le site Down Detector, qui surveille les pannes des sites web, montre un pic de signalement à partir de 14h. Twitter est donc bien en panne : ce n’est pas un problème de votre côté et il va falloir prendre votre mal en patience pour souhaiter un heureux 14 juillet aux Françaises et aux Français.

Twitter est en panne et nous avons été déconnectés

Pourquoi Twitter est-il en panne ?

Difficile de connaître les raisons de la panne quand il est impossible d’accéder au principal canal de communication de Twitter qu’est Twitter. Cela dit, le fait qu’une déconnexion ait eu lieu et que le formulaire de connexion renvoie une erreur peut signifier que la source du problème pourrait venir du système d’authentification au réseau social : certains utilisateurs encore connectés peuvent Twitter que… Twitter ne fonctionne plus.

De même, nous avons constaté que nos accès aux interfaces de programmation (API) de Twitter ne fonctionnent plus. Il ne s’agit pas d’un souci de DNS, comme c’est souvent le cas : changer de DNS ne résout rien.

La panne de Twitter semble toucher l’Europe et les États-Unis, même si le phénomène se voit plus dans nos contrées à cette heure-ci.