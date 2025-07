Lecture Zen Résumer l'article

L’Agence spatiale européenne (ESA) a retenu 5 entreprises dans le cadre de son plan European Launcher Challenge, qui vise à étoffer les capacités de lancement du Vieux Continent au-delà d’Ariane 6 et de Vega-C. L’une d’elles est française.

Dans la famille européenne des lanceurs, il y a une colonne vertébrale composée de fusées stratégiques comme Ariane 6 et Vega-C, qui garantissent au Vieux Continent un accès indépendant à l’espace. Et il y a désormais autour tout un écosystème, avec des microlanceurs qui émergent, venant du secteur privé.

C’est dans ce contexte qu’a vu le jour un programme baptisé European Launcher Challenge. Le but ? Organiser une compétition sous l’égide de l’Agence spatiale européenne (ESA) pour faire émerger ces microlanceurs européens — en essayant de retenir les meilleures propositions, afin de développer de nouveaux services de transport spatial.

5 finalistes européens retenus

Une première étape de cet European Launcher Challenge vient justement d’être franchie. Le 7 juillet 2025, l’ESA a annoncé avoir présélectionné 5 entreprises pour cette phase initiale du programme. Désormais, il va y avoir une « phase de dialogue » avec elles et des « itérations » avec les États membres de l’ESA pour « consolider les propositions ».

Le prototype de la fusée Prime, que proposera Orbex (photo 2019) // Source : Orbex

Les 5 entreprises retenues sont les suivantes :

Isar Aerospace (Allemagne), qui propose la fusée Spectrum ;

MaiaSpace (France), qui développe la fusée Maia ;

Orbital Express Launch / Orbex (Royaume-Uni), qui conçoit le lanceur Prime ;

PLD Space (Espagne), qui a les lanceurs Miura 1, Miura 5 et Miura Next ;

Rocket Factory Augsburg (Allemagne), qui mise sur la fusée RFA One.

Des fusées qui doivent encore faire leurs preuves

Si l’annonce de ces sélections a ravi les entreprises concernées, à l’image des réactions partagées par exemple par Isar Aerospace et PLD Space, d’autres sont laissées sur le carreau, comme HyImpulse (Allemagne), Skyrora (Royaume-Uni), The Exploration Company (franco-allemande), HyPrSpace (France). On ne trouve pas non plus Latitude (France).

Pour les 5 entreprises retenues, il reste beaucoup à faire. Car la majorité de ces fusées en devenir n’a pas encore volé. C’est le cas de Maia et de Prime, mais aussi de RFA One et de Miura 5 et Miura Next. Miura 1 a volé une fois en 2023. Spectrum aussi, en 2025, mais ça a mal tourné.

La première tentative d’Isar Aerospace avec Spectrum a mal tourné. // Source : Isar Aerospace

Mais, explique l’Agence spatiale européenne, cela n’a pas constitué un frein particulier. « Les critères d’évaluation de la présélection comprenaient la maturité technique, la maturité et la durabilité de l’entreprise, le marché institutionnel que les services proposés visent à desservir et la conformité aux règles de passation des marchés. »

Désormais, l’étape suivante surviendra au mois de novembre 2025, lors de la réunion du Conseil au niveau ministériel (CM25) qui se tiendra à Brême, en Allemagne. Ce sera l’occasion également pour les États membres de « s’engager formellement à financer l’initiative », et d’engager ensuite la phase 2 de l’European Launcher Challenge.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama