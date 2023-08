La mission XRISM va traquer l’émission de certains rayons X dans l’univers, pour mieux comprendre divers évènements cosmiques. Son décollage peut être suivi en direct.

Une fusée japonaise décolle fin août 2023, avec à son bord une sonde spatiale nipponne. Son nom : XRISM. Sa mission : l’étude des rayons X pour caractériser certains des évènements cosmiques les plus violents de l’univers. L’engin sera déployé sur une orbite terrestre basse, et profitera à la fois aux astronomes américains, japonais et européens.

Le lancement en résumé

Quoi ? Le départ de la mission XRISM pour étudier les évènements cataclysmiques de l’univers

Le 27 août 2023, à 2h du matin (heure de Paris) ; Où ? Au Centre spatial de Tanegashima au Japon ;

Au Centre spatial de Tanegashima au Japon ; Que verra-t-on ? L’envol d’une fusée nipponne H-IIA.

Quelle est la mission ?

L’agence spatiale japonaise entend déployer un observatoire en orbite terrestre basse. Depuis ce poste d’observation, l’engin, appelé XRISM (acronyme signifiant X-ray Imaging and Spectroscopy Mission) va se pencher sur les évènements les plus extrêmes de l’univers. L’objectif ? Capter l’émission de hautes énergies, via les rayons X, afin de mieux comprendre certains phénomènes.

Les très hautes énergies surviennent lorsque d’immenses cataclysmes se produisent : des explosions d’étoile, des éruptions solaires ou des trous noirs supermassifs. Des évènements qu’il est plus compliqué de suivre depuis le sol, du fait du rôle que joue l’atmosphère terrestre : elle filtre certains rayonnements, les empêchant d’atteindre la surface.

Le Japon est historiquement un pays qui s’est fortement mobilisé sur l’étude des hautes énergies. Son agence spatiale a envoyé ou participé à des missions variées, et cela, depuis dès 1975. La dernière en date remonte à 2016. XRISM va embarquer deux instruments scientifiques, dont un relativement novateur qui inspirera par la suite une autre mission scientifique, européenne cette fois.

Date du lancement du télescope spatial

Le top départ de la mission XRISM est attendu dans la nuit du 26 au 27 août 2023, à 2 heures 30 du matin (heure de Paris). La retransmission en direct débutera un peu plus tôt, à 2 heures. La mission devait initialement partir dans la nuit du 25 au 26, mais une météo défavorable a convaincu l’agence spatiale japonaise de retarder le vol d’une journée.

Le lancement de la mission #XRISM est reporté au dimanche 27 août à 2h30 CEST en raison de la météo défavorable sur le site de lancement. Plus d'informations via @XRISM_jp. https://t.co/koRTtUefTk — ESA France (@ESA_fr) August 24, 2023

Suivez le lancement en direct

Le lancement sera diffusé en ligne par l’agence spatiale japonaise.

