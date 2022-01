Savez-vous que vous pouvez déclarer votre autotest covid ?

Vous ne le se saviez probablement pas, mais il est possible de reporter les résultats de votre autotest covid sur une plateforme officielle en ligne.

« Vous avez fait un auto-test récemment ? Avez-vous reporté le résultat sur la plateforme du gouvernement ? » C’est un tweet de Guillaume Rozier, le créateur de la plateforme CovidTracker et Vite Ma Dose, qui a attiré notre attention sur un processus méconnu dans la gestion de la crise sanitaire française, le 12 janvier 2022.

Il existe un site officiel du gouvernement, monautotest.gouv.fr, sur lequel tout le monde peut transmettre le résultat de son autotest, qu’il soit positif, négatif ou indéterminé.

Les réponses au sondage Twitter de Guillaume Rozier donnent une bonne idée du degré de popularité de ce site : sur 24 000 personnes consultées, seuls 2,8 % ont indiqué connaitre la plateforme. De surcroit, il s’agit ici d’utilisateurs et utilisatrices de Twitter, abonnés à l’une des figures les plus connues de l’information sur la propagation du coronavirus en France. Le pourcentage de Français ayant connaissance de monautotest.gouv.fr est probablement encore plus faible…

Comment déclarer son résultat d’autotest ?

La marche à suivre pour déclarer son auto-test est plutôt simple :

Ouvrir le site www.monautotest.gouv.fr

Se créer un compte avec une adresse mail et un mot de passe sécurisé

Remplir les informations personnelles demandées

Accepter que ces informations soient utilisées à buts statistiques

Valider

Que se passe-t-il ensuite ? Pas grand-chose. Vous obtenez alors un récépissé de déclaration, qui n’a pas de valeur officielle vu que tout est déclaratif, sur l’honneur. C’est même la limite de ce site ; il ne vérifie pas votre identité, tant que vous avez une adresse mail fonctionnelle.

Alors, à quoi cela peut-il servir ? Globalement, à avoir une idée (sûrement vague) du nombre de personnes qui réalisent des autotests, et le pourcentage de résultats positifs et négatifs obtenus. Bien sûr, vu que le site est très peu connu, ces indicateurs n’ont probablement pas beaucoup de sens.

Un récépissé après déclaration d’autotest

Mais il peut s’agir d’un petit geste potentiellement utile dans la compréhension de la sensibilité des autotests, alors que plus de 300 000 personnes sont déclarées positives au covid quotidiennement (uniquement grâce à des résultats PCR ou antigéniques).

Vu le faible nombre de personnes au courant de l’existence de cette plateforme, il serait également possible d’imaginer un système plus simple, comme le suggérait Guillaume Rozier, à base de QR Code à scanner qui permettrait aux acquéreurs d’autotests de savoir qu’il est possible de rapporter leur résultat.