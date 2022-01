Starlink fait décoller une fusée Falcon 9 pour déployer 49 satellites Starlink. Le vol est prévu le 6 janvier et peut être suivi en direct.

Le lancement Starlink en résumé

Quoi ? La mise en orbite de 49 satellites Starlink ;

La mise en orbite de 49 satellites Starlink ; Quand ? Le 6 janvier 2022, à 22h49 (heure de Paris) ;

Le 6 janvier 2022, à 22h49 (heure de Paris) ; Où ? Au centre spatial Kennedy, en Californie ;

Au centre spatial Kennedy, en Californie ; Que verra-t-on ? Le décollage de la fusée Falcon 9.

Quelle est la mission de SpaceX ?

Premier décollage de l’année 2022 pour SpaceX et c’est au profit de son service Starlink qu’il aura lieu. Le tir consiste à propulser dans l’espace une grappe de 52 satellites de télécommunications, qui seront dispersés ensuite en orbite terrestre basse, à quelques centaines de kilomètres d’altitude, toujours dans cette optique de proposer un accès à Internet depuis l’espace.

Quelques séquences d’un décollage d’une Falcon 9 au profit de Starlink. // Source : SpaceX

Il y a en ce début d’année presque 1 900 satellites Starlink en orbite autour de la Terre. C’est déjà considérable, mais ce n’est qu’un tout début : SpaceX fantasme d’en posséder quelques dizaines de milliers à long terme, mais cela agace de plus en plus les astronomes, ainsi que les agences spatiales, comme l’Esa, et certains États, comme la Chine.

SpaceX prévoit de récupérer le premier étage de sa fusée, une fois la mission accomplie. Le booster rentrera automatiquement sur Terre et se posera sur une barge océanique au large des côtes. Cet élément de la fusée a déjà servi à de nombreuses occasions : l’envoi de deux satellites GPS additionnels (GPS III-4 et III-5) et la mission habitée Inspiration4.

Quand décolle la fusée Falcon 9 ?

Le décollage est annoncé pour ce jeudi 6 janvier 2022, avec une fusée Falcon 9. Le tir surviendra depuis la Floride, sur la côte est des États-Unis, depuis un pas de tir situé dans le centre spatial Kennedy. Le décollage surviendra à 16h49 (heure locale), soit 22h49 en France métropolitaine. Une fenêtre de repli est ouverte le 7 janvier, si le décollage ne peut pas avoir lieu.

Targeting January 6 at 4:49 p.m. EST for Falcon 9’s launch of 49 Starlink satellites to low Earth orbit from LC-39A in Florida — SpaceX (@SpaceX) January 6, 2022

Où regarder le lancement en direct ?

Le tir est diffusé sur le site officiel de SpaceX, ainsi que sur sa chaîne YouTube. Il peut être suivi directement dans la vidéo intégrée ci-dessous.