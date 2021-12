Nouvel An, Omicron : où et comment suivre les annonces de Jean Castex et Olivier Véran en ligne ce lundi soir

Alors que la France connaît une flambée de cas covid et l’arrivée du variant Omicron, un conseil de défense exceptionnel suivi d’un conseil des ministres a eu lieu ce 27 décembre 2021. Le gouvernement doit arbitrer entre prendre des mesures supplémentaires ou attendre encore.

À quelques jours de la nouvelle année, la situation sanitaire continue de se tendre en France, à cause du variant Delta du coronavirus, mais aussi Omicron qui devient de plus en plus présent. Le cap symbolique des 100 000 cas covid positifs quotidiens a été franchi le jour de Noël, et la tendance ne diminue pas.

Le gouvernement tient un conseil de défense ce lundi 27 décembre 2021, suivi d’un conseil des ministres, ce qui est rare pendant la période « entre-deux » fêtes. On sait déjà que l’exécutif a prévu de discuter de son projet de loi sur le pass vaccinal (qui remplacerait le pass sanitaire actuel), qu’il souhaite voir voté par le Parlement d’ici le 15 janvier 2022.

Jean Castex et Olivier Véran, le 2 décembre 2021 // Source : Gouvernement / YouTube

Où et comment suivre en ligne la conférence de presse de Jean Castex et d’Olivier Véran ?

Quand ? Le Premier ministre et le ministre de la Santé prendront la parole lundi 27 décembre 2021 à 19 heures , après le conseil de défense et le conseil des ministres.

Le Premier ministre et le ministre de la Santé prendront la parole , après le conseil de défense et le conseil des ministres. Comment ? Comme toutes les allocutions ministérielles, celle-ci a été retransmise en direct par les sites des chaines d’information en continu. Vous pouviez ainsi la suivre sur le site de BFMTV, de FranceInfo et de LCI. La conférence a été filmée en direct sur les réseaux sociaux, notamment sur le compte Twitter du ministère de la Santé et sur celui de Jean Castex.

Qu’attendre comme annonces ?

L’incertitude règne actuellement sur les mesures qui pourraient être prises. Il est possible qu’il ne s’agisse que de rappels des règles, tout en refusant d’aller plus loin (repousser la rentrée des classes d’une semaine par exemple). Si les craintes d’un couvre-feu pour le soir du Nouvel an circulent, rien de sérieux n’a pour l’instant été officialisé.

Il se pourrait en revanche que le gouvernement réinstaure le port du masque, même en extérieur, et même si l’utilité scientifique d’une telle mesure n’aurait que très peu d’impact sur la propagation d’un virus qui se transmets principalement dans les lieux clos. Il pourrait s’agir d’une mesure « symbolique » pour faire prendre conscience aux Françaises et Français que les temps sont graves.