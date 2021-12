Surveillez les astéroïdes avec cette nouvelle visualisation de la Nasa

Où sont les astéroïdes et comètes évoluant dans les environs terrestres ? La Nasa permet de le suivre grâce à une nouvelle visualisation, « Eyes on Asteroids ».

Les astéroïdes et comètes qui évoluent dans le voisinage de la Terre sont désormais à portée de clic (ou de vos doigts, sur mobile ou tablette). La Nasa les a rassemblés dans une nouvelle visualisation présentée le 10 décembre 2021. Elle est baptisée « Eyes on Asteroids » (tout est en anglais). Les missions spatiales qui visitent certains de ces objets sont également intégrées, comme DART ou OSIRIS-REx.

28 000 objets géocroiseurs connus

Parmi les milliers d’astéroïdes et de comètes identifiés chaque année, certains sont catégorisés comme des objets géocroiseurs (en anglais, NEO, pour « near-Earth objects »). Cela signifie que leur trajectoire les amène dans les environs de notre planète. Environ 28 000 objets géocroiseurs sont connus actuellement. La Nasa les suit attentivement, avec des outils de plus en plus performants, pour anticiper si jamais l’un d’eux venait à représenter une menace d’impact pour la Terre — mais, heureusement, un tel risque n’est pas identifié à ce jour.

Eyes on Asteroids est mis à jour deux fois par jour,avec les dernières données collectées par l’agence spatiale, si bien que vous verrez rapidement les nouveaux objets découverts apparaitre dans cet outil.

Dans Eyes on Asteroids, vous pouvez explorer vous-même les orbites de chaque objet géocroiseur recensé. Il est même possible de voir leur mouvement sur ces orbites à travers le temps, en utilisant le curseur en bas de l’écran pour voyager dans le passé ou dans le futur.

En plus de cliquer sur les différents astéroïdes représentés, vous pouvez vous laisser guider en cliquant sur « Learn », afin d’en apprendre davantage sur ces objets, sur le risque d’un impact avec un astéroïde ou sur les missions vers des astéroïdes ou des comètes. Il est également possible d’appliquer des filtres pour décider de ne voir que certains types d’objets (astéroïdes, comètes ou objets potentiellement dangereux, PHO en anglais, pour « Potentially Hazardous Objects »).

Les prochains astéroïdes passant « près » de la Terre

En cliquant sur « Asteroid Watch », vous verrez également les cinq objets qui feront prochainement un passage dans notre voisinage. Ce n’est pas un choix anodin de la part de la Nasa : régulièrement, on entend parler du prochain astéroïde qui va « frôler » la Terre, avec des titres sensationnalistes. Grâce à cette visualisation, on peut se rendre compte par soi-même que ces astéroïdes passent en réalité assez loin de la Terre.

Par exemple, à la date du 13 décembre 2021, on voit que le passage de 2021 VW27 est prévu ce jour-là, à une distance de plus de 7 millions de kilomètres. Rappelons-nous qu’un objet évolue constamment bien plus près, la Lune, à environ 384 400 kilomètres. 2021 VW27 va donc passer à environ 18 fois la distance de la Lune — de quoi nous rassurer.