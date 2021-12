La compagnie aérienne américaine a fait voler un Boeing 737 Max 8 transportant 100 passagers de Chicago à Washington avec 100 % de carburant durable dans un des moteurs. D'ordinaire, les avions ne sont pas autorisés à utiliser plus de 50 % de ces carburants alternatifs, composés d'huiles végétales usagées.

C’est un jalon important que vient de franchir United Airlines. La compagnie aérienne américaine a organisé le tout premier vol d’un avion commercial avec 100 % de « carburant durable » dans un de ses moteurs. Ce dernier ne contenait donc aucun carburant traditionnel, mais 1 900 litres d’un mix d’huiles végétales usagées (huile de cuisson par exemple). United Airlines indique que ce mélange génère 80 % d’émission CO2 de moins, sur l’intégralité de son cycle de vie, que du carburant d’avion standard.

Aviation history is cleared for takeoff.

The world’s first passenger flight using 100 % sustainable aviation fuel (SAF) is en route to @Reagan_Airport. pic.twitter.com/63Don45bBg

— United Airlines (@united) December 1, 2021