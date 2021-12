Les planètes Vénus, Saturne et Jupiter s'alignent dans le ciel le soir du mercredi 1er décembre 2021. Voici dans quelle direction les repérer pour profiter de cette rencontre éphémère.

Le mois de décembre commence bien pour les amatrices et amateurs d’astronomie : un alignement de planètes est prévu le soir du mercredi 1er décembre 2021. En grignotant le chocolat de la première case de votre calendrier de l’avent, regardez par la fenêtre pour profiter d’une rencontre entre Vénus, Saturne et Jupiter. Pas besoin de télescopes ou de jumelles : les planètes sont toutes les trois visibles à l’œil nu (sauf si un nuage passe par là).

L’observation commence dès 17h, juste après le coucher du Soleil prévu pour 16h54 (oui oui, 16h54, vous avez bien lu). À partir de ce moment-là, vous disposez d’un peu moins de deux heures pour espérer voir les trois planètes alignées, en direction du sud. La brillante Vénus, qui élit domicile dans la constellation du Sagittaire, se couche aux alentours de 18h50.

Si vous avez manqué Vénus, vous pouvez tout de même contempler Jupiter et Saturne un peu plus longuement. Les deux géantes gazeuses, qui se trouvent dans la constellation du Capricorne, sont un peu plus haut dans le ciel que Vénus. Jupiter part se coucher vers 22h20, suivie de Saturne à 20h40.

Une rencontre… de notre point de vue

Bien entendu, les planètes semblent proches dans le ciel, mais ce n’est qu’une impression liée à notre point de vue sur Terre. Chacun des astres évolue sur sa propre orbite autour du Soleil et les distances qui les séparent varient au cours du temps. Vénus est la plus proche de la Terre — à environ 40 millions de kilomètres de notre planète. À titre de comparaison, quand Jupiter est au plus proche de la Terre sur son orbite (à l’opposition), environ 600 millions de kilomètres les séparent.

La prochaine conjonction notable du mois est prévue pour le mardi 8 décembre : Jupiter et Saturne invitent un fin croissant de Lune entre elles le soir — pas tout à fait dans l’alignement des deux planètes, mais légèrement en dessous.

