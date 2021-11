La mission DART a pour finalité de percuter un astéroïde, pour voir si l'on peut modifier sa trajectoire. Ce projet de la Nasa entre dans une réflexion autour des moyens de défendre la Terre, si jamais un astéroïde s'avérait menaçant. Vous pouvez suivre le lancement de la mission en direct.

Le départ de la mission DART, supervisée par la Nasa ;

Le 24 novembre 2021, à 7h21 (heure de Paris) ;

À la base de l'Air Force à Vandenberg (Californie) ;

Un exercice de défense planétaire contre un astéroïde.

Quel est le but de la mission Dart ?

C’est une mission digne d’un scénario de film de science-fiction comme Deep Impact, mais c’est aussi une mission que l’on n’espère jamais devoir mettre en œuvre. En 2022, l’agence spatiale américaine (Nasa) effectuera un exercice de défense planétaire un peu particulier : il s’agit de voir s’il est possible de modifier la trajectoire d’un astéroïde en le tapant assez fort avec un impacteur.

Rassurez-vous : l’essai vise un astéroïde qui ne menace pas directement la Terre, même si Didymos (c’est son nom) est suivi avec beaucoup d’attention, car il est déjà passé à une distance relativement proche. Il a en outre un gabarit conséquent. À ce titre, il est considéré comme un objet potentiellement dangereux, si jamais il venait à croiser la planète. C’est donc une bonne cible d’entraînement.

Cette mission porte un nom : DART, pour Double Asteroid Redirection Test. Pourquoi double ? Parce que Didymos est accompagné d’une petite lune, appelée Dimorphos, et c’est justement elle qui sera la cible de DART. La collision est prévue pour 2022. À long terme, il s’agit de vérifier que cette méthode permettrait, le cas échéant, de changer la trajectoire d’un autre astéroïde qui filerait vers la Terre.

La mission DART sera suivie quelques années plus tard par une seconde mission, cette fois conduite par l’Agence spatiale européenne. Baptisée Hera, elle doit décoller en 2024 et rallier Dimorphos en 2026. Outre l’étude scientifique de l’astéroïde binaire, la mission va être l’occasion de regarder de plus près la taille du cratère laissé par DART et si l’approche de la Nasa est la bonne pour protéger la Terre.

Quand la fusée de SpaceX décolle-t-elle ?

Le planning actualisé de la Nasa indique que le départ de la mission va survenir le mardi 23 novembre à 22h21, heure locale. Compte tenu de l’important décalage horaire avec la France métropolitaine, le vol aura lieu le mercredi 24 novembre à 7h21 du matin dans l’Hexagone. C’est en effet depuis la base aérienne de l’Air Force à Vandenberg (en Californie) que la fusée s’élancera.

Où voir le décollage de la mission Dart ?

Si vous vous levez tôt, il sera possible d’assister en direct au décollage de la fusée qui enverra l’impacteur dans l’espace. Comme toujours, l’agence spatiale américaine met à disposition une retransmission vidéo du départ sur sa chaîne YouTube. Vous pouvez regarder l’envol de la fusée directement sur le site de Numerama, grâce à la vidéo qui est intégrée ci-dessous.

