Malheureusement, la France métropolitaine ne peut pas voir le passage de la Lune dans l'ombre de la Terre, le vendredi 19 novembre 2021. Mais il est possible de suivre cette éclipse lunaire partielle en direct et en ligne. Programmez vos réveils !

C’est la plus longue éclipse de Lune partielle du 21e siècle : la deuxième éclipse lunaire de l’année 2021 a lieu en ce mois de novembre. La France métropolitaine ne peut malheureusement que voir l’entrée dans la pénombre de la Lune, ce qui n’a rien de très impressionnant. Heureusement, il reste possible de suivre l’événement en ligne et en direct, pour espérer le voir dans sa totalité.

Quand ? Le vendredi 19 novembre 2021. L’éclipse commence avec l’entrée dans la pénombre à 7h02 (heure de Paris) et s’achève avec la sortie de la pénombre à 13h03. Le maximum de l’éclipse a lieu à 10h02.

Où ? Sur YouTube : plusieurs chaines diffusent l'événement. Nous avons listé les liens juste après.

Sur YouTube : plusieurs chaines diffusent l’événement. Nous avons listé les liens juste après. Quoi ? Le passage partiel de la Lune dans l’ombre de la Terre, pour la deuxième fois en 2021.

Pour les plus matinaux : suivez l’éclipse partielle de Lune dès 7h

Le mythique observatoire Griffith de Los Angeles prévoit un événement à suivre en direct, pour admirer cette éclipse « partielle — mais pratiquement totale ! » La diffusion commence à partir de 7 heures.

Le site Time and Date, spécialisé dans les fuseaux horaires, offre également une couverture de l’événement à partir de 7 heures.

Ou rendez-vous à partir de 8h

Le Virtual Telescope Project, un réseau de télescopes robotisés créé par l’astronome italien Gianluca Masi, a aussi prévu de diffuser en direct et en ligne l’éclipse partielle. Rendez-vous à partir de 8 heures.

La société astronomique d’Australie du Sud sera quant à elle en direct pour faire vivre l’éclipse un peu plus tardivement, à partir de 9h30.

Que se passe-t-il lors de cette éclipse partielle de Lune ?

Une éclipse de Lune survient lors d’un alignement entre trois astres : le Soleil, la Terre et la Lune, dans cet ordre. Pour que la Lune soit éclipsée, il faut qu’elle passe dans l’ombre de notre planète. C’est pourquoi une éclipse lunaire a obligatoirement lieu au moment de la pleine Lune. Mais pas tous les mois non plus, car le plan de l’orbite de la Lune est incliné, par rapport au plan de l’orbite de la Terre autour du Soleil.

Le 19 novembre, l’éclipse est partielle, c’est-à-dire que la Lune passe en partie dans l’ombre de la Terre. Nous ne sommes pas bien loin d’assister à une éclipse totale, car il n’y a que 3 % du disque lunaire qui n’est pas illuminé par le Soleil.

Pour observer une éclipse de Lune, il faut se trouver du côté de la Terre plongé dans la nuit lorsque l’éclipse se produit. Ainsi, l’Europe du Nord, l’Asie et l’Amérique du Nord et du Sud ont la chance de voir celle du 19 novembre.

