En novembre 2021, plusieurs occasions d'admirer des planètes se présentent. Uranus est à l'opposition et un essaim d'étoiles filantes, les Léonides, est au programme.

C’est le début d’un nouveau mois propice aux observations du ciel ! Même s’il fait de plus en plus froid, ne vous découragez pas : il y a encore de belles occasions d’admirer les étoiles et les planètes en novembre 2021.

Voici toutes les dates importantes à retenir pour profiter de ces événements — pas besoin d’instrument, tout est visible à l’œil nu.

Les phases de la Lune

À 384 400 kilomètres de la Terre (en moyenne), la Lune tourne sans cesse autour de nous. Tous les 29 jours environ, elle réalise une lunaison. De notre point de vue, elle passe par différentes phases au cours du mois.

Le jeudi 4 novembre , c’est la phase de la nouvelle Lune. On ne peut pas la voir.

, c’est la phase de la nouvelle Lune. On ne peut pas la voir. Le jeudi 11 novembre , c’est le moment du premier quartier. La Lune est en quadrature Est.

, c’est le moment du premier quartier. La Lune est en quadrature Est. Le vendredi 19 novembre correspond à la pleine Lune. Sa face visible depuis la Terre est intégralement éclairée par le Soleil.

correspond à la pleine Lune. Sa face visible depuis la Terre est intégralement éclairée par le Soleil. Le samedi 27 novembre, c’est le dernier quartier. Cette fois, la Lune est en quadrature Ouest.

Les planètes visibles à l’œil nu

Novembre 2021 est l’occasion de voir toutes les planètes du système solaire accessibles à l’œil nu. Seule Mercure cesse d’être visible en milieu de mois. Voici les horaires et les constellations pour les repérer.

Mercure Vénus Mars Jupiter Saturne Du 1er au 7 7h – 7h40 Vierge 17h30 – 18h40 Sagittaire 7h30 – 7h40 Vierge 17h30 – 23h50 Capricorne 17h30 – 22h20 Capricorne Du 8 au 14 7h30 – 7h50 Balance 17h20 – 18h40 Sagittaire 7h30 – 7h50 Vierge 17h20 – 23h30 Capricorne 17h20 -22h Capricorne Du 15 au 21 invisible 17h10 – 18h40 Sagittaire 7h30 – 8h Balance 17h10 – 23h Capricorne 17h10 – 21h30 Capricorne Du 22 au 28 17h10 – 18h50 Sagittaire 7h30 – 8h10 Balance 17h10 – 22h40 Capricorne 17h10 – 21h10 Capricorne Du 29 au 30 17h – 18h50 Sagittaire 7h30 – 8h20 Balance 17h – 22h20 Capricorne 17h – 20h40 Capricorne

Les autres phénomènes astronomiques

Ne partez pas ! D’autres phénomènes astronomiques sont prévus en novembre, voici les dates à noter.

Le vendredi 5 novembre , Uranus est à l’opposition dans la constellation du Bélier. C’est l’occasion de tenter de voir la teinte verdâtre de la planète, qui est à la limite de la visibilité à l’œil nu. Un ciel très sombre est indispensable.

, Uranus est à l’opposition dans la constellation du Bélier. C’est l’occasion de tenter de voir la teinte verdâtre de la planète, qui est à la limite de la visibilité à l’œil nu. Un ciel très sombre est indispensable. Le soir du dimanche 7 novembre , Vénus et la Lune sont en conjonction.

, Vénus et la Lune sont en conjonction. C’est au tour de Saturne d’être proche du satellite naturel de la Terre le mercredi 10 novembre .

. Puis, le jeudi 11 novembre , Jupiter est toute proche de la Lune.

, Jupiter est toute proche de la Lune. Le maximum des étoiles filantes des Léonides est annoncé pour le mercredi 17 novembre .

. Enfin, une éclipse partielle de Lune a lieu le vendredi 19 novembre, visible depuis le Pacifique.

Vous savez maintenant quand profiter des spectacles célestes de novembre 2021. Bonne(s) observation(s) du ciel !

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo