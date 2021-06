Le mois de juin 2021 est arrivé et apporte de nombreuses occasions d'admirer le ciel. Une éclipse partielle de Soleil et prévue, ainsi que de nombreuses conjonctions. Voici toutes les dates pour ne rien manquer de ces spectacles astronomiques.

Après un mois de mai marqué par une superbe éclipse de Lune (malheureusement invisible depuis la France), juin 2021 est arrivé. Le mois du solstice d’été est l’occasion d’observer de nombreux spectacles astronomiques à l’œil nu, comme plusieurs conjonctions, ou uniquement avec une protection adéquate dans le cas de la prochaine éclipse solaire.

Voici à quelles dates profiter des événements astronomiques du mois.

Les phases de la Lune

Inlassablement, la Lune tourne autour de la Terre, en un peu plus de 27 jours. Il faut un peu plus de temps à l’astre pour effectuer ce qu’on appelle une lunaison, c’est-à-dire l’intervalle entre deux nouvelles lunes : un peu plus de 29 jours. Ce décalage est lié au fait que la Terre continue d’avancer sur sa propre orbite autour du Soleil, et que la révolution de la Terre et de la Lune s’effectue dans le même sens.

Le mercredi 2 juin , c’est le jour du dernier quartier. La Lune apparaît à demi éclairée (demi-lune), on dit aussi que la Lune est en quadrature Ouest.

, c’est le jour du dernier quartier. La Lune apparaît à demi éclairée (demi-lune), on dit aussi que la Lune est en quadrature Ouest. Le jeudi 10 juin , c’est le moment de la nouvelle Lune. L’astre n’est pas visible dans le ciel, se trouvant entre la Terre et le Soleil — et ce jour-là, il y a en plus une éclipse.

, c’est le moment de la nouvelle Lune. L’astre n’est pas visible dans le ciel, se trouvant entre la Terre et le Soleil — et ce jour-là, il y a en plus une éclipse. Le vendredi 18 juin correspond à la phase du premier quartier. La demi-lune est de retour. Cette fois, la Lune est en quadrature Est.

correspond à la phase du premier quartier. La demi-lune est de retour. Cette fois, la Lune est en quadrature Est. Enfin, le jeudi 24 juin, c’est la pleine Lune. On peut relever une particularité : elle culmine alors à sa plus faible hauteur de l’année 2021.

Les planètes observables à l’œil nu

Plusieurs planètes sont visibles à l’œil nu. Voici les horaires de visibilité et les constellations dans lesquelles chercher les voisines de la Terre. À noter : Mercure est quasiment absente pendant ce mois de juin.

Mercure Vénus Mars Jupiter Saturne Du 1er au 6 invisible 21h50 – 22h30 Taureau 21h50 – 0h10 Gémeaux 2h50 – 5h50 Verseau 2h10 – 5h50 Capricorne Du 7 au 13 22h – 22h40 Gémeaux 22h – 23h50 Cancer 2h20 – 5h40 Verseau 1h40 – 5h40 Capricorne Du 14 au 20 22h – 22h50 Gémeaux 22h – 23h40 Cancer 2h – 5h40 Verseau 1h20 – 5h40 Capricorne Du 21 au 27 22h – 22h50 Gémeaux 22h – 23h20 Cancer 1h30 – 5h40 Verseau 0h50 – 5h40 Capricorne Du 28 au 30 5h30 – 5h50 Taureau 22h – 22h50 Cancer 22h – 23h Cancer 1h – 5h50 Verseau 0h20 – 5h50 Capricorne

Les autres phénomènes astronomiques

Et voici les autres phénomènes astronomiques notables en juin 2021.

Le jeudi 10 juin , une éclipse partielle de Soleil est visible, de 11h15 à 13h15 environ (les horaires à la minute près pouvant varier selon le lieu). Le nord du Soleil apparait légèrement « grignoté » par la Lune (davantage dans le nord de la France que dans le sud). Pour le Canada, l’éclipse est annulaire. Pour rappel, l’observation d’une éclipse de Soleil ne doit surtout pas se faire à l’œil nu, mais avec des lunettes spécialement conçues pour cet usage.

, une éclipse partielle de Soleil est visible, de 11h15 à 13h15 environ (les horaires à la minute près pouvant varier selon le lieu). Le nord du Soleil apparait légèrement « grignoté » par la Lune (davantage dans le nord de la France que dans le sud). Pour le Canada, l’éclipse est annulaire. Pour rappel, l’observation d’une éclipse de Soleil ne doit surtout pas se faire à l’œil nu, mais avec des lunettes spécialement conçues pour cet usage. Le soir du samedi 12 juin , la Lune est toute proche de Vénus.

, la Lune est toute proche de Vénus. Le lendemain, dimanche 13 juin , profitez de la tombée de la nuit pour admirer la lumière cendrée, ce « clair de Terre » sur la partie sombre de l’astre.

, profitez de la tombée de la nuit pour admirer la lumière cendrée, ce « clair de Terre » sur la partie sombre de l’astre. Le lundi 21 juin , c’est le jour du solstice d’été. Il a lieu précisément à 5h32.

, c’est le jour du solstice d’été. Il a lieu précisément à 5h32. Le dimanche 27 juin , c’est auprès de Saturne que se trouve la Lune (gibbeuse).

, c’est auprès de Saturne que se trouve la Lune (gibbeuse). Le lendemain, lundi 28 juin, la Lune passe entre Saturne et sa voisine Jupiter.

Vous avez maintenant toutes les clés en main pour faire un peu d’astronomie en juin 2021. Bonnes observations !

Signaler une erreur dans le texte

