Une éclipse de Soleil est prévue le jeudi 10 juin 2021. Il s'agit d'une éclipse annulaire, pour celles et ceux ayant la chance de se trouver dans la bande de centralité. En France, l'éclipse est partielle. Mais à quel point peut-on espérer voir le phénomène ?

Le mois de juin 2021 offre de beaux spectacles astronomiques, dont une éclipse de Soleil. Il s’agit plus exactement d’une éclipse annulaire, cependant pour la France métropolitaine l’événement n’est que partiel, et il ne devrait pas être particulièrement spectaculaire.

C’est la première éclipse de Soleil de l’année 2021. Elle est prévue pour le 10 juin. Pour rappel, il peut y avoir une éclipse de Soleil lorsque le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés dans cet ordre. La Lune occulte l’étoile, vue depuis la Terre. Ce 10 juin, il s’agit d’une éclipse annulaire, ce qui veut dire que le diamètre apparent de la Lune est moins grand que celui du Soleil : les observateurs et observatrices se trouvant dans la bande de centralité de ce type d’éclipse peuvent voir momentanément un anneau brillant entourant la Lune.

Néanmoins, la France n’est pas dans la bande de centralité de cette éclipse, qui passe par le pôle Nord. Elle commence au nord-est du Canada, passe par le nord-ouest du Groenland et se termine à l’est de la Russie. La phase partielle est quant à elle visible dans le nord-ouest de l’Amérique du Nord, sur l’Océan Atlantique Nord, sur une grande partie de l’Europe et dans une partie du nord de l’Asie.

Pas de différence flagrante à l’œil nu

Concrètement, à quoi va ressembler l’éclipse depuis la France ? Comme l’explique l’Institut de mécanique céleste et calcul des éphémérides (IMCCE) dans sa newsletter mensuelle, la meilleure zone de visibilité du phénomène se trouve au nord-est de la France, où le degré d’obscuration du Soleil par la Lune sera de 16,8 % à Brest et de 15,9 % à Lille. À Perpignan, seuls 3,4 % du disque lunaire vont couvrir le Soleil, ajoute l’IMCCE.

Il ne faut donc pas s’attendre à un événement très spectaculaire. « À l’œil nu, il n’y a aucune différence, nous confirme Florent Deleflie, astronome à l’observatoire de Paris. La meilleure manière d’observer l’éclipse depuis la France est à travers un instrument ou par projection. » Même si les conditions d’observation s’annoncent en elles-mêmes favorables (en pleine journée, quelques jours avant l’été), le phénomène lui-même risque d’être délicat à percevoir.

On peut cependant indiquer les horaires de visibilité depuis Paris — à noter que, selon les endroits, il peut y avoir un léger décalage.

Phases Horaire Début de l’éclipse partielle 11h13 Maximum de l’éclipse partielle (13,1 % d’obscurcissement) 12h10 Fin de l’éclipse partielle 13h15

Éclipse ou pas, ne jamais regarder le Soleil directement

Vous voulez quand même tenter d’observer le Soleil très légèrement éclipsé ? Dans tous les cas, il est impératif de l’observer à travers des lunettes spécialement conçues pour cet usage. Il ne faut jamais observer directement l’astre à l’œil nu (et cela est valable qu’il y ait ou non une éclipse). L’observatoire de Paris l’a rappelé en 2015, l’observation du Soleil ne peut se faire qu’avec des lunettes spéciales, possédant le marquage CE (directive européenne 89/686/CEE). Il vaut mieux choisir une paire de moins d’un an, pour ne pas prendre le risque d’avoir un équipement détérioré ou dont le pouvoir filtrant se serait estompé.

Quant aux observateurs et observatrices qui se trouvent dans la bande de centralité de l’éclipse, et pourront ainsi en profiter pleinement si la météo est favorable, voici les horaires des différentes phases (heure de Paris).

Phases Horaire Début de l’éclipse générale 10h12 Début de l’éclipse annulaire 11h49 Début de l’éclipse centrale 11h54 Maximum de l’éclipse 12h41 Fin de l’éclipse centrale 13h28 Fin de l’éclipse annulaire 13h33 Fin de l’éclipse générale 15h11

Si vous n’avez pas d’équipement adapté pour profiter de l’événement, sachez qu’il sera retransmis par l’observatoire de Paris, sur sa chaîne YouTube à partir de 11h. Les images prises depuis les instruments des sites de Nançay et Meudon seront diffusées et commentées en direct.

