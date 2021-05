Perseverance n'a pas été envoyé sur Mars que pour déployer l'hélicoptère Ingenuity. Il doit aussi analyser le sol de la planète rouge et y collecter des échantillons. La Nasa a fait savoir que l'astromobile commençait à utiliser son bras à des fins scientifiques.

« Le moment est venu : je passe de photographe de terrain à enquêteur scientifique. Cet ancien fond de lac n’a-t-il jamais abrité la vie ? Les outils que j’ai apportés aideront à entamer la recherche. Je suis un robot en mission. » La Nasa a encore prêté une voix imaginaire à Perseverance, le 11 mai 2021 sur Twitter. L’agence spatiale officialise ainsi le début des activités scientifiques menées à l’aide du bras de l’astromobile.

Le rover s’est posé sur Mars le 18 février. Depuis, il a été occupé à déployer son petit compagnon Ingenuity, puis à lui servir de relais pendant ses essais de vol. Mais l’astromobile a avant tout été envoyé sur la planète rouge pour étudier de plus près les roches et la surface du cratère Jezero, qui a probablement abrité un lac dans le passé. Ces explorations sont cruciales pour déterminer la chronologie des événements (savoir quand le lac se serait formé, quand il aurait commencé à s’assécher).

The time has come : I’m switching from on-scene photographer to science investigator. Did this ancient lakebed ever have life ? The tools I brought will help begin the hunt. I’m a bot on a mission. https://t.co/SjLUcUSCY4

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) May 11, 2021