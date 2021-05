L'Inde, l'Afrique du Sud et une centaine de pays demandent à l'Organisation mondiale du commerce de lever les brevets sur les vaccins contre le Covid-19. Leurs opposants estiment que ce ne sont, en réalité, pas les brevets qui freinent la production et la distribution des vaccins.

Alors que le coronavirus affecte durement l’Inde et que les taux de vaccination affichent de fortes disparités (les habitants des pays africains ne représentent que 2 % du nombre de personnes vaccinées dans le monde), la polémique enfle sur les brevets des vaccins contre le coronavirus. Depuis octobre 2020 l’Inde et l’Afrique du Sud — rejoints depuis par une centaine de pays — appellent l’Organisation mondiale du commerce à lever, pour les vaccins anti-Covid, un règlement protégeant la propriété intellectuelle (le Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights ou TRIPS).

Une telle mesure pourrait-elle changer la donne et accélérer rapidement les campagnes de vaccination ? La situation est un peu plus complexe que ça.

« Si nous nous contentons de lever les brevets, cela ne suffira pas »

Le Financial Times indique qu’un des freins à la production des vaccins serait, en réalité, la disponibilité limitée de certains composants (les nanoparticules lipidiques utilisées par le vaccin Pfizer, par exemple), ou de certains équipements (tels que les bioréacteurs dans lesquels sont produits les vaccins).

La fabrication de vaccin est un processus complexe. Avoir sa recette ne garantit pas que le résultat sera réussi. Il faut également disposer d’équipes formées à la fabrication de ce produit, et des infrastructures adéquates. « La technologie [derrière les vaccins anti-Covid ] est très compliquée, si nous nous contentons de lever les brevets, cela ne suffira pas », écrit Parti Populaire européen, dans une lettre qu’a pu consulter Euractiv.

Comment transférer les compétences dans une situation déjà tendue

Envoyer des spécialistes de la fabrication d’un vaccin pour former les équipes d’un autre site n’est cependant pas simple, à l’heure où les tensions sont déjà grandes sur les circuits de production. « Si vous retirez des personnes qui travaillent actuellement sur la production de vaccin, afin qu’elles forment une équipe à construire une usine qui verra le jour dans trois ou quatre ans au Bangladesh, c’est autant de temps que les formateurs ne passeront pas à produire des vaccins en ce moment », explique au Financial Times, Sir Robin Jacob, titulaire de la chaire de propriété intellectuelle au Collège universitaire de Londres.

Certains industriels du secteur pharmaceutique s’inquiètent aussi de ce qu’une levée des brevets entrainerait la diffusion d’innovations technologiques vers la Russie et la Chine.

Pour l’heure, ni les États-Unis ni l’Union européenne ne soutiennent la proposition de lever les brevets sur les vaccins anti-Covid. L’option mérite toutefois d’être étudiée de manière approfondie. Car si certains industriels ont bel et bien pris l’initiative d’organiser des transferts de compétences pour augmenter la production de vaccins — AstraZeneca par exemple l’a fait avec le Serum Institute India — tous n’ont pas encore pris cette orientation. Le Financial Times note ainsi que le mécanisme de partage de propriété intellectuelle sur le sujet — le Covid-19 Technology Access Pool — n’a, pour le moment, guère été utilisé par les pays et les entreprises détenant des brevets, malgré la promotion que l’OMS en a faite.

Des capacités de production sous-exploitées

La directrice de l’Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala, a d’ailleurs appelé sans ambages le 1er avril « Novovax, J&J et les autres » à suivre l’exemple d’AstraZeneca, faisant valoir qu’il y avait des « capacités inutilisées, à l’heure actuelle, dans les pays en développement » et que de telles collaborations « pourraient sauver bien des gens. »

Les mécanismes d’aide vaccinale destinés aux pays les plus pauvres fonctionnent, pour l’heure, trop lentement. Une situation évidemment gravissime pour eux, mais aussi dangereuse pour le reste du monde. Comme le rappelle le responsable de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tant que le coronavirus sévira dans certaines parties du monde, le risque que des variants encore plus dangereux apparaissent reste élevé.

Expert des problématiques d’approvisionnement du Centre pour le Développement mondial, Prashant Yadav, précise au Financial Times que si une levée des brevets ne changerait sans doute pas la donne dans les six mois, elle pourrait en revanche avoir un impact à plus long terme (dans les 12 ou 18 mois). Directrice du groupe d’experts juridiques et politiques Medicines Law & Policy, Ellen ‘t Hoen, s’attaque à d’autres arguments des partisans du maintien des brevets, dans une tribune publiée sur Barron’s, notamment l’idée que la qualité ne serait pas garantie dans ces conditions. « Garantir la qualité des vaccins est bien sûr crucial, mais cela n’a pas grand-chose à voir avec les brevets (…) L’Organisation mondiale de la santé supervise un programme de préqualification ou les producteurs peuvent faire vérifier leurs produits. Et ceux qui ne sont pas validés ne seront pas retenus dans des programmes tels que Covax, cette initiative mondiale qui vise à acheter des vaccins pour les pays moins riches. »

L’experte remet également en question l’argumentaire suggérant que lever les brevets découragerait l’innovation. Oui, le développement d’un vaccin est un pari coûteux et risqué, car toutes les options étudiées ne s’avèrent pas fonctionnelles. Dans le cas d’AstraZeneca, on a une idée assez claire de ce que coûte son vaccin puisque l’industriel s’est engagé à le fournir à prix coutant soit environ 2,50 euros la dose. Sur d’autres vaccins plus onéreux, comme le Pfizer ou le Moderna, il est plus délicat d’estimer le coût réel du produit puisqu’ils ne sont pas vendus à prix coutant. On sait toutefois que le coût de ces vaccins est élevé, car ils sont basés sur la technique de l’ARN messager, « un processus extrêmement technique avec des molécules rares ce qui est très coûteux », décrypte dans le Huffington Post, Frédéric Bizard, président de l’Institut santé. Une levée des brevets représenterait donc évidemment un manque à gagner pour les entreprises du secteur pharmaceutique. La directrice de Medicines Law & Policy, Ellen ‘t Hoen, rappelle toutefois que les entreprises fabriquant des vaccins anti-Covid « ont reçu de très importants financements publics, ce qui a réduit significativement le risque pris en investissant dans la recherche sur ce sujet . »

La menace de variants encore plus dangereux

Reuters révélait le 28 avril que la position de la Maison Blanche semblait s’infléchir, et que la levée des brevets faisait désormais partie des options qu’elle étudiait pour augmenter la production et la distribution de vaccins anti-Covid-19.

L’Inde et l’Afrique du Sud espèrent en tout cas emporter l’adhésion des pays occidentaux avec une proposition révisée du texte initial qui a été soumis en octobre dernier. L’Hindustan Times indique que ce nouveau texte va probablement mettre l’accent sur une limitation dans le temps de la levée des brevets demandée, afin de rassurer les États-Unis, l’Union européenne et les autres pays pour le moment réticents à une telle mesure.

