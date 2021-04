Lors de son deuxième vol sur la planète rouge, Ingenuity a obtenu un cliché à l'aide de sa caméra en couleur. C'est la première vue en couleur prise par un véhicule aérien en train de voler sur Mars.

Ingenuity a réalisé la première image en couleur jamais prise par un véhicule aérien en train de voler sur Mars. Cette image, présentée par la Nasa le 23 avril 2021, a été obtenue alors que le robot effectuait son deuxième essai de vol sur la planète rouge, un jour plus tôt. Lorsque cette image a été prise, Ingenuity se trouvait à 5,2 mètres d’altitude, en train de tanguer afin d’entamer son déplacement de 2 mètres sur le côté, l’éloignant du rover Perseverance.

Sur le cliché, on voit nettement les traces laissées par les roues de l’astromobile. L’ombre de l’hélicoptère est visible en bas de la photo. Un petit bout de deux de ses pieds (il en a quatre au total) apparait à droite et à gauche. Le rover Perseverance ne figure pas sur l’image, mais on peut l’imaginer se situant plus haut, juste en dehors du cadre, vers le centre de l’image. L’endroit depuis lequel Ingenuity a décollé se situe lui aussi en dehors du cadre, en bas sous l’ombre de l’hélicoptère.

Ingenuity embarque deux caméras

Il s’agit de la première image aérienne obtenue par la caméra en couleur d’Ingenuity, équipée d’un capteur de 4208*3120 pixels. Elle est installée dans le fuselage de l’hélicoptère (son « corps », auquel sont fixées les ailes) et sert à prendre des photos du terrain martien. L’hélicoptère embarque deux caméras : l’autre obtient des images en noir et blanc et sert à faciliter la navigation du robot. C’est elle qui a pris la toute première image de l’ombre de l’hélicoptère, lors de son premier vol sur Mars le 19 avril (et qui, depuis, a pris d’autres clichés semblables lors des deuxième et troisième vols du robot sur la planète rouge).

Ce premier cliché aérien de Mars par Ingenuity a rapidement été suivi d’un deuxième puis d’un troisième publiés par la Nasa, également pris lorsque l’hélicoptère était en train de voler le 22 avril. Les images marquantes de la mission du robot volant sur Mars sont accessibles ici, sur le site de la Nasa consacré à Ingenuity.

Lors de son dernier envol sur Mars, survenu le 25 avril, Ingenuity a dépassé les espérances. Le robot a volé à une vitesse (2 mètres par seconde) et sur une distance (50 mètres) qui n’avaient pas été atteintes lors des tests menés sur Terre. Un quatrième essai de vol pourrait survenir dans les jours à venir. Au maximum, jusqu’à cinq tentatives pourront être réalisées.

