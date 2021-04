Le Jet Propulsion Laboratory de la Nasa a confirmé que son hélicoptère avait volé pour la deuxième fois sur Mars. Ingenuity s'est élevé plus haut que la dernière fois, comme on le devine sur la première image en noir et blanc de ce nouveau vol.

« Ça passe ou ça casse ! L’hélicoptère martien a terminé avec succès son deuxième vol », a annoncé le Jet Propulsion Laboratory de la Nasa via Twitter, dans l’après-midi du 22 avril 2021. Pour la deuxième fois, Ingenuity est parvenu à s’élever au-dessus de la surface martienne, avec quelques changements par rapport au premier essai survenu en début de semaine, le 19 avril.

L’agence spatiale a dévoilé une image obtenue par la caméra de navigation de son robot volant, qui est en noir et blanc. On y voit l’ombre de l’hélicoptère, semblable à une grosse libellule, projetée sur le sol de Mars et encadrée par les traces de roues laissées par le rover Perseverance. Évidemment, le cliché rappelle beaucoup le tout premier qui avait été reçu par les équipes de la mission lundi, après le vol initial.

On note néanmoins que la photo parait prise de plus haut, à en juger par l’ombre plus petite de l’hélicoptère. Ce n’est pas surprenant : lors de ce nouvel essai de vol, les équipes ont décidé de faire varier certains paramètres, pour le rendre un peu plus ambitieux que le premier. Alors qu’Ingenuity avait atteint une altitude de 3 mètres le 19 avril, il a dû cette fois-ci monter jusqu’à 5 mètres. Il était aussi prévu que le vol dure plus longtemps (50 secondes) et que l’hélico réalise un vol latéral. Les choses semblent s’être passées comme prévu, à en juger par le tweet du JPL.

Bientôt des images en couleur prises par l’hélico ?

Le vol a eu lieu à 11h30 (heure de Paris), mais il faut faire preuve de patience pour collecter toutes les informations qui en sont issues. Cette image fait partie des nombreuses données envoyées par la mission Mars 2020 jusque vers la Terre à la suite du vol. Des images prises avec la caméra en couleur d’Ingenuity devraient parvenir au JPL dans les prochaines heures. Le rover Perseverance, qui stationne à une soixantaine de mètres de son compagnon, devrait lui aussi transférer ses propres clichés progressivement. Il en a déjà envoyés quelques uns, réunis dans un gif publié sur le compte @NASAPersevere.

#MarsHelicopter Flight #2 is in the books ! I’ve captured its higher, bolder flight, and I’ll be sending back all my latest frames soon. Meanwhile, here's a quick preview, including takeoff and two turns. pic.twitter.com/MmNOuIQ8ly — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 22, 2021

Cette nouvelle réussite survient au 18è sol (le nom du jour martien) de la mission d’Ingenuity, prévue pour durer 30 sols (ou 31 jours terrestres). Au maximum, la Nasa envisage jusqu’à cinq tentatives de vol avec son hélicoptère sur Mars, dans ce délai. Chaque test est décidé en fonction des résultats des précédents, et sous réserve de disposer d’encore assez de temps.

