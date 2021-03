La Nasa a donné plus de précisions sur la première tentative de vol qui sera réalisée avec Ingenuity, l'hélicoptère martien qui accompagne Perseverance. L'agence a montré quelle est la zone de vol qui a été choisie.

Faire voler un hélicoptère sur Mars est un véritable défi technologique. C’est ce challenge que la Nasa va bientôt tenter de relever avec Ingenuity, le petit compagnon du rover Perseverance sur la planète rouge. L’agence spatiale a donné plus de détails sur le premier vol que devra effectuer son robot, lors d’un événement diffusé en ligne le soir du mardi 23 mars 2021.

Les intervenants ont mentionné que le rover était actuellement en train de rouler vers la zone où sera posé l’hélicoptère. On sait désormais également d’où l’hélicoptère tentera pour la première fois de voler en autonomie. L’image suivante montre la zone de vol de l’hélicoptère, son « aérodrome », ainsi que la position du rover pendant ce vol.

Avant le début de cette conférence, le Jet Propulsion Laboratory avait déjà mentionné que le site du décollage d’Ingenuity avait été sélectionné. On savait aussi que la première tentative de vol ne devait pas survenir avant la première semaine d’avril. La date précise n’a pas encore été choisie, car les scientifiques doivent tenir compte de la météo martienne et notamment du vent pour déterminer quand faire décoller Ingenuity.

La Nasa a également profité de cette conférence pour indiquer à quoi ressemblera ce premier vol. Ingenuity devra s’élever à une altitude de 3 mètres, avant de planer pendant 30 secondes.

✅Land @NASAJPL Ingenuity chief pilot Håvard Grip explains step-by-step how the first test flight of the #MarsHelicopter will go : pic.twitter.com/VQLoS1HxIl

— NASA (@NASA) March 23, 2021