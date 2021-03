Après avoir largué le bouclier qui protégeait Ingenuity, le rover Perseverance a photographié l'hélicoptère pour la première fois sur Mars. Il est encore accroché sous le ventre de l'astromobile, qui va rouler vers une zone choisie pour le déposer.

Juste après l’atterrissage de Perseverance sur Mars, le petit hélicoptère Ingenuity avait communiqué avec la Nasa, confirmant qu’il fonctionnait comme prévu. Le rover a désormais largué le bouclier qui protégeait l’engin volant, avant de prendre une photo d’Ingenuity encore attaché sous son ventre. Ces images sont le premier aperçu que nous avons de l’hélicoptère sur Mars, et elles ont été obtenues le 21 mars 2021 (au 30è sol, le nom du jour sur Mars, de la mission).

« Voici notre premier aperçu de l’hélicoptère. Il est rangé sur le côté, plié et verrouillé, il y a donc un origami inversé à faire avant que je puisse le poser. Tout d’abord, je partirai pour ‘l’héliport’ désigné, à quelques jours de route d’ici », a tweeté l’agence spatiale le même jour, via le compte @NASAPersevere. Les images brutes de l’hélicoptère et de son bouclier ont été prises avec la caméra scientifique WATSON de l’instrument SHERLOC, situé à l’extrémité du bras du rover.

Away goes the debris shield, and here’s our first look at the helicopter. It’s stowed sideways, folded up and locked in place, so there’s some reverse origami to do before I can set it down. First though, I’ll be off to the designated “helipad,” a couple days’ drive from here. pic.twitter.com/E9zZGQk5jQ

