L'Agence spatiale européenne organise une conférence pour évoquer la prochaine mission de Thomas Pesquet dans l'espace, baptisée Alpha, à bord de l'ISS. Voici comment suivre cet événement en direct.

Thomas Pesquet repartira dans la Station spatiale internationale en avril 2021. Pour la deuxième fois, l’astronaute français passera six mois à bord de l’ISS, lors d’une mission qui a déjà été baptisée Alpha. Cette fois-ci, il ne décollera pas dans un lanceur russe pour rejoindre la station, mais lui et ses coéquipiers effectueront le deuxième vol opérationnel habité du Crew Dragon, le vaisseau de SpaceX.

Que va-t-il se passer lors de la prochaine mission spatiale de Thomas Pesquet ? L’Agence spatiale européenne (ESA) organise ce mardi matin une conférence de presse à ce sujet, qu’il sera possible de suivre en ligne.

Quand ? Le mardi 16 mars 2021 à partir de 11h30.

Le mardi 16 mars 2021 à partir de 11h30. Où ? Sur la web TV de l’ESA.

Sur la web TV de l’ESA. Quoi ? Le briefing de la mission Alpha, avec l’astronaute Thomas Pesquet.

A suivre en direct demain à 11h30 CET, le briefing de la #MissionAlpha avec @Thom_astro, Didier Schmitt, Kirsten MacDonell et le DG de l'@esa @AschbacherJosef. Le briefing et la session de questions-réponses se dérouleront en français et en anglais. 📺 https://t.co/gpa0dZLiIi pic.twitter.com/ho7pksVd9c — ESA France (@ESA_fr) March 15, 2021

Le premier Européen à bord du Crew Dragon

Avec cette mission, Thomas Pesquet deviendra le premier Européen à voyager à bord du vaisseau de nouvelle génération imaginé par SpaceX. Depuis l’an dernier, le véhicule spatial Crew Dragon assure la relève des équipages de l’ISS. En mai 2020, la capsule avait réalisé son premier vol avec un équipage, avec à son bord les Américains Robert Behnken et Douglas Hurley. La mission s’était déroulée comme prévu (vol aller comme vol de retour), qualifiant le vaisseau Crew Dragon pour le transport des astronautes vers la station spatiale. Une première mission opérationnelle avait été menée avec Crew-1, dont le lancement avait eu lieu en novembre. Crew-2 sera donc la troisième mission habitée dont SpaceX s’occupera.

Au cours de sa première mission dans l’ISS, baptisée Proxima, Thomas Pesquet a passé 197 jours dans l’espace. Il a pris part à plus de 50 expériences. Son séjour dans la station a aussi été l’occasion de réaliser deux sorties extravéhiculaires, afin d’assurer l’entretien de l’ISS, le 13 janvier puis le 24 mars 2017. La première a permis de remplacer des batteries, tandis que la deuxième a consisté à réparer une fuite et entretenir un bras mécanique de la station.

L’astronaute devrait battre un vieux record avec cette mission

Thomas Pesquet a aussi marqué de nombreux esprits lors de cette première mission, en communiquant énormément avec le grand public, partageant de superbes images de la Terre et des anecdotes sur son quotidien à bord de l’ISS. De retour sur Terre, l’astronaute n’a pas cessé de communiquer autour de cette expérience.

L’entraînement intensif pour la mission Alpha a déjà commencé, et Thomas Pesquet le documente sur les réseaux sociaux. Avec la mission Alpha, l’astronaute devrait battre un record vieux de plus de 20 ans : il deviendra alors le Français qui aura séjourné le plus longtemps dans l’espace, surclassant le record précédent établi par Jean-Pierre Haigneré.

