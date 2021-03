Un joli spectacle attendra les observateurs et observatrices du ciel les matins des mardi 9 et mercredi 10 mars 2021 : une conjonction entre la Lune, Saturne, Jupiter et Mercure. Elle sera très basse sur l'horizon. Mettez vos réveils, on vous dit comment la voir.

Il faut se lever tôt pour en profiter : pendant la semaine, un joli rapprochement est à observer à deux reprises avant le lever du Soleil. Si la météo ne gêne pas leur observation, il sera possible de voir la Lune, Saturne, Jupiter et même Mercure (dans de bonnes conditions) assez proches en direction du sud-est, les 9 et 10 mars 2021.

Un horizon bien dégagé est, en plus de la météo favorable, une condition pour admirer la conjonction, car les astres seront assez bas sur le ciel. Mercure sera tout particulièrement proche de l’horizon, ce qui devrait la rendre assez difficile à discerner. Saturne est également peu brillante. Jupiter et la Lune devraient rester visibles plus longtemps.

À voir avant le lever du Soleil

Quand ? Pour profiter de cette conjonction, rendez-vous avant le lever du Soleil, prévu à 7h17 le mardi 9 et à 7h15 le mercredi 10 mars. L’observation peut commencer vers 6h50, avec l’apparition de Jupiter, ou bien vers 6h30 si vous tenez à voir l’apparition de Saturne. Le rapprochement des astres a lieu dans la constellation du Capricorne.

La Lune, quant à elle, est entre la phase du dernier quartier (6 mars) et celle de la nouvelle Lune (13 mars). Cela signifie que l’on peut voir un très fin croissant les matins des 9 et 10 mars. Elle est plus haut sur le ciel le mardi, à droite de Saturne, et descend se glisser sous la planète le mercredi.

Une autre ? Si vous manquez cette rencontre céleste, sachez qu’un autre alignement notable est prévu ce mois-ci : le vendredi 19 mars, ce sont Mars, la Lune et l’étoile Aldébaran qui se croisent dans le ciel du soir. Il faudra ensuite attendre le 6 avril pour retrouver une conjonction entre la Lune, Saturne et Jupiter, le matin.

