Le vaccin « J&J », produit par Janssen, a été autorisé aux États-Unis et une autorisation similaire devrait suivre en mars en Europe et en France. Voici 5 choses à savoir pour bien comprendre les particularités médicales et logistiques de ce vaccin.

Le vaccin de Janssen (filiale de Johnson & Johnson) contre le coronavirus SARS-CoV-2 vient de bénéficier, le 27 février 2021, d’une autorisation d’urgence aux États-Unis. Quelques jours avant, la Food and Drug Administration avait publié son analyse des données issues de la phase 2 des essais cliniques. Baptisé Ad26.COV2.S, ce vaccin devrait arriver prochainement en Europe et en France.

Comment fonctionne ce vaccin ?

Comme AstraZeneca, et à la différence de Pfizer et Moderna basés sur l’ARN messager, le vaccin Ad26.COV2.S fonctionne à vecteur viral. Un virus totalement inoffensif est combiné avec des éléments génétiques de la protéine Spike du coronavirus SARS-CoV-2. Face à ce corps étranger, le corps apprend à produire une réponse immunitaire. Puisque la protéine Spike est le moyen par lequel le coronavirus s’accroche à nos cellules, à partir du moment où le corps est déjà entrainé à la reconnaitre et à la combattre, il pourra produire une réponse immunitaire adaptée face au pathogène.

Combien de doses pour le vaccin Janssen ?

La particularité du vaccin de Janssen est qu’il ne nécessite qu’une seule dose, et donc l’administration d’une seule injection, pour que son processus de vaccination soit complet. C’est là que repose sa « force potentielle », a indiqué le ministère de la Santé lors d’une brief presse tenu le 17 février dernier. Sur les 200 millions de doses commandées par l’Union européenne — et les 30 millions dédiées à la France — chaque dose correspondra à une personne vaccinée.

Que sait-on de son efficacité et des effets secondaires ?

Seules les données de la phase 2 des essais cliniques ont été publiées à ce jour, mais ils ont été conduits auprès de 43 000 participants, aux États-Unis et en Afrique du Sud, ce qui constitue un échantillon important.

L’analyse de ces données démontre pour l’instant une efficacité de 72 % aux États-Unis — et de 64 % en cas de prédominance du variant Sud-Africain. Pour freiner les formes graves de la maladie en cas d’infection, le vaccin de Janssen fait preuve d’une efficacité de 86 % aux États-Unis, et de 82 % en Afrique du Sud face au variant. Ce sont là des résultats largement encourageants.

« Il n’y a pas eu de déséquilibre significatif entre ceux qui ont reçu le vaccin et ceux qui ont reçu du placébo en ce qui concerne les effets indésirables imprévus signalés au cours des 28 jours après la vaccination », indique la FDA, ajoutant que le peu d’effets secondaires survenus sont très modérés. Rappelons en effet que la survenance de légers effets indésirables, tels que des maux de tête, sont simplement le reflet de l’efficacité d’un vaccin pour entrainer le corps à une réponse immunitaire.

Quand doit-il arriver en Europe ?

Le laboratoire Janssen a déposé le 16 février 2021 une demande d’autorisation auprès de l’Agence européenne des médicaments. D’après le ministère de la Santé, l’autorisation de mise sur le marché français pourrait être délivrée d’ici début mars. Les premières livraisons sont quant à elles attendues un peu plus tard, « au mieux » en avril mais sans exclure un décalage sur le mois de mai. Cela participera en tout cas à un « ressaut » de la campagne vaccinale sur les mois d’avril/mai, selon le ministère.

Comment est-il stocké ?

Ce vaccin se transporte à -20°C, mais se conserve longtemps à une température classique de 2 à 8°C. Entre la monodose et cette facilité de stockage, « Janssen nous permet d’être inventifs sur le plan de la logistique », indiquait le ministère de la Santé, le 17 février.

