Le rover Perseverance va emporter avec lui un message gravé sur une plaque. Il est intégré dans une illustration représentant la Terre, Mars et le Soleil. La Nasa a expliqué quelle était sa signification.

Perseverance doit s’envoler en direction de la planète Mars en juillet 2020. À son bord, l’astromobile transportera un message caché, a repéré Space.com. La Nasa a indiqué le 31 mars 2020, via le compte de la mission sur Twitter, que le rover transporterait un code rédigé en morse.

Le message est gravé sur une plaque. Elle abrite les puces qui contiennent les 10 millions de noms des personnes qui ont participé à la campagne « Send Your Name to Mars ». La plaque arbore une illustration, où l’on aperçoit la Terre et Mars d’un côté et de l’autre du Soleil qui rayonne. Certains de ses rayons, en forme de pointillés, ne sont pas dessinés au hasard : c’est là que se trouve le message en morse.

« Explore as One »

« ‘Explore as One‘ est écrit en code Morse dans les rayons du Soleil, qui connectent notre planète à celle que j’explorerai », mentionne le tweet, comme si Perseverance s’exprimait à la première personne. Le message peut être traduit en Français par « Explorer comme Un », ce qui semble sous-entendre que le rover représentera à lui seul l’humanité entière lors de sa mission scientifique sur Mars — c’est une phrase que la Nasa a déjà utilisée dans le passé.

Le rover doit normalement atterrir sur la planète rouge en février 2021. Il commencera alors son exploration du cratère Jezero, un site retenu pour sa diversité géologique (et qui a certainement abrité un grand lac par le passé). Perseverance devra collecter plusieurs échantillons martiens, qui pourront revenir sur Terre dans une mission de retour d’échantillons dont les modalités n’ont pas encore été clairement définies. La mission du rover doit au moins durer une année martienne, soit 687 jours terrestres.

La structure de Perseverance a de nombreux points communs avec celle d’un autre rover, Curiosity. Cet astromobile avait lui aussi eu l’occasion de transmettre un message rédigé en code Morse : en 2012, Curiosity avait laissé des traces sur le sol martien qui signifiaient « JPL », pour « Jet Propulsion Laboratory », soit le nom du centre de recherche spatiale de la Nasa, spécialisé dans les missions robotiques.

Crédit photo de la une : Wikimedia/CC/NASA/JPL-Caltech (photo recadrée)