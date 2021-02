Bonne année, Mars ! Le 7 février 2021, la planète rouge a entamé sa 36è année. Mais comment a-t-on déterminé ce calendrier martien ? Quelles sont les différences entre une année sur Terre et sur Mars ?

Une nouvelle année a commencé sur Mars. Le 7 février 2021, la planète rouge est entrée dans sa 36è année, a indiqué l’Agence spatiale européenne le 3 février. C’est l’occasion de rappeler comment l’année est mesurée sur Mars. Comme la Terre, cette planète tourne autour du Soleil, mais il y a des différences notables dans la manière de déterminer à quoi correspond une année.

Sur Mars, une année ne dure pas 365 jours, mais équivaut à 687 jours (terrestres). Comme l’explique l’ESA, il faut donc deux fois plus de temps à Mars pour tourner autour du Soleil, par comparaison avec la Terre. En d’autres termes, vous pouvez vous dire que sur Mars vous seriez plus jeune (votre âge actuel serait divisé par 1,88). Sur cette planète, ce serait comme si vous fêtiez votre anniversaire tous les 23 mois (terrestres).

Par ailleurs, sur Mars on parle de sol pour désigner le jour (le temps qu’il faut à la planète pour tourner sur elle-même) : il dure plus longtemps que sur Terre, avec une durée d’approximativement 24 heures et 39 minutes.

Comment a-t-on déterminé l’année sur Mars ?

Le calendrier martien est bien plus récent que le calendrier actuellement utilisé sur Terre. Évidemment, la planète Mars n’a pas vraiment que « 36 années ». Ce choix est arbitraire : on a commencé à compter en 1955. Par convention, l’an martien 1 commence le 11 avril 1955. Cette première année martienne a coïncidé avec une importante tempête de poussière, survenue pendant la deuxième moitié de l’année (en 1956, sur Terre). C’est après cet événement que l’on a choisi par convention le moment de l’an 1 sur Mars, mentionne l’ESA.

Outre la manière dont on compte les années sur Mars et sur la Terre, il y a d’autres différences dans la façon dont le temps est rythmé sur les deux planètes. Par exemple, Mars aussi a 4 saisons : hiver, printemps, été et automne. Mais à la différence de la Terre, les saisons martiennes ne sont pas égales en durée : ceci est lié au fait que l’orbite de Mars autour du Soleil est davantage elliptique de celle du Soleil (résumé simplement, elle est plus ovale). Ainsi, le printemps de l’hémisphère nord (équivalent à l’automne de l’hémisphère sud) martien est la plus longue saison, qui dure 194 sols. La plus courte saison est l’automne de l’hémisphère nord (printemps de l’hémisphère sud) avec 142 sols.

Quant aux prochaines années martiennes, elles commenceront aux dates suivantes.

Année sur Mars Année sur Terre 36 7 février 2021 37 26 décembre 2022 38 12 novembre 2024 39 30 septembre 2026 40 17 août 2028

