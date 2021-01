La Lune et Mars sont de nouveau en conjonction le soir du mercredi 20 janvier 2021. Voici à quelle heure observer leur joli rapprochement.

Vous aviez manqué les précédentes conjonctions entre la Lune et Mars ? Un nouveau rapprochement est prévu le soir du mercredi 20 janvier 2021. Voici dans quelles conditions en profiter, si la météo ne perturbe pas l’observation du ciel.

Cette semaine, la rougeoyante Mars se lève vers 17h30, dans la constellation du Bélier, soit juste après le coucher du Soleil prévu pour 17h27 ce mercredi. L’observation peut commencer à ce moment-là, puisque la Lune (dont seul un quartier est éclairé) est déjà levée. La conjonction est admirer dans la direction du sud.

Mars est à chercher sur la gauche du satellite naturel, légèrement plus haut sur le ciel. Son éclat orangé est assez caractéristique et permet de repérer aisément la planète. La rencontre peut être vue jusque vers 1h30 : la Lune se couche la première, suivie de Mars.

Uranus n’est pas loin

À noter qu’en ce moment un autre astre n’est pas très loin de Mars dans le ciel : la planète Uranus. Si vous possédez une paire de jumelles, c’est le moment de les utiliser : Uranus n’est certes pas visible à l’œil nu, mais elle devient accessible avec cet instrument modeste. Le mieux est peut-être cependant d’attendre un soir où la Lune n’est pas trop proche. Bonne nouvelle : Mars et Uranus resteront proches 3 à 4 jours après ce 20 janvier, a indiqué l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides dans sa newsletter du mois. La Lune devrait alors être plus éloignée dans le ciel.

La prochaine conjonction entre la Lune et Mars aura lieu les 18 et 19 février prochain. Le 19 février vers 20h, la Lune sera pile entre Mars et une étoile brillante de la constellation du Taureau, Aldébaran, ce qui promet aussi un beau spectacle.

