Mars et la Lune se croisent une nouvelle fois dans le ciel ce jeudi 26 novembre 2020. Juste après le coucher de Soleil, vous pouvez chercher ce binôme céleste, visible à l'œil nu.

Le mois se termine bientôt, avec une nouvelle occasion de voir un duo céleste : le soir du jeudi 26 novembre 2020, un rapprochement entre Mars et la Lune est à admirer, à condition comme d’habitude que la météo ne gêne pas sa visibilité.

L’observation de cette conjonction peut commencer dès 17h : cette semaine, c’est vers cette heure-ci que Mars fait son apparition, visible à l’œil nu dans le ciel (dans la constellation des Poissons). Cela correspond à peu près au moment du coucher du Soleil, prévu exactement pour 16h57 ce jeudi. La Lune, quant à elle, est levée depuis le milieu de l’après-midi, à 15h38.

Un autre rendez-vous en décembre

La rencontre se produit quelques jours avant la pleine Lune (prévue pour le 30 novembre) : la face visible de l’astre est éclairée à presque 90 % par le Soleil, selon cette visualisation fournie par la Nasa. Le binôme céleste est à contempler une bonne partie de la nuit, jusqu’à 3h20 (le vendredi 27), lorsque Mars disparait du ciel. La Lune se couche peu après, à 3h51.

Avant que 2020 ne s’achève, la Lune et Mars se donneront de nouveau rendez-vous dans le ciel, le 23 décembre 2020. Ce sera quelques jours après une conjonction très serrée et assez attendue entre deux autres astres du système solaire, Jupiter et Saturne.

