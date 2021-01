Curiosity a touché le sol de Mars pour la première fois en août 2012. Le vaillant rover de la Nasa vient de célébrer son 3 000e jour (ou sol) sur la planète rouge.

Il y a 3 000 jours martiens (ou sols), Curiosity s’est posé sur le sol de la planète. C’était le 6 août 2012. Quelques jours avant cet anniversaire symbolique, lors du 2 946e sol de sa mission (le 18 novembre), le rover a pris 122 photos qui ont été assemblées pour former un nouveau panorama, a annoncé la Nasa le 12 janvier 2021.

Depuis son arrivée sur Mars, Curiosity a pris plus de 700 000 images brutes (il faut ensuite les assembler et les retravailler pour arriver à des selfies ou des panoramas grandioses comme celui-ci). Son voyage a commencé dans le cratère Gale, avec un objectif principal : tenter d’identifier des éventuelles traces de vie passée sur Mars, pour déterminer l’habitabilité (passée et présente) de la planète. Depuis 2014, le rover réalise l’ascension progressive du mont Sharp (ou Aeolis Mons), une montagne située au centre du cratère Gale.

Que voit-on dans ce récent panorama ?

Ce panorama du rover, le plus récent de la mission, a été immortalisé avec MastCam (Mast Camera), deux caméras installées au sommet du mât du rover qui fournissent des images en couleurs, lumière visible et proche infrarouge. Elles sont utiles pour mieux connaître la géologie des terrains traversés par le rover. Au centre de l’image, on peut voir le cratère Gale, un creux de 154 kilomètres de large. La partie supérieure du mont Sharp est à droite du cratère.

Juste après avoir immortalisé le panorama, Curiosity s’est remis en mouvement, vers un terrain plus élevé. Sa trajectoire à la surface de la planète rouge peut être suivie à l’aide d’une carte interactive de la Nasa. L’agence spatiale met aussi à disposition une expérience immersive en ligne pour découvrir divers sites que le rover a explorés.

