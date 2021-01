Le vaccin contre le coronavirus SARS-CoV-2 développé par Moderna est validé par l'Agence européenne du médicament, quelques semaines après une approbation par la FDA aux États-Unis. Dorénavant, deux vaccins sont donc validés en Europe : Pfizer et Moderna, reposant tous deux sur l'ARN messager.

Alors que le vaccin d’AstraZeneca a été récemment validé au Royaume-Uni pour lutter contre la pandémie, l’Agence européenne du médicament vient d’approuver pour sa part le vaccin de Moderna, ce 6 janvier 2021. Comme pour celui de Pfizer-BioNTech, le seul qui était disponible jusqu’alors dans l’Union européenne, il repose sur l’ARN messager. La formule est donc similaire, mais les deux vaccins se distinguent en plusieurs aspects.

Des différences logistiques

La première différence repose simplement sur sa disponibilité : l’Union européenne en a commandé 160 millions de doses (24 millions pour la France), contre 300 millions pour celui de Pfizer (45 millions pour la France). Cela s’explique sans doute par son coût, plus élevé — 18 dollars contre 14 dollars pour Pfizer.

Si le vaccin de Pfizer est en partie d’origine allemande, Moderna est une entreprise basée aux États-Unis — une partie des doses seront toutefois fabriquées en France par Recipharm en Indre-et-Loire afin de fluidifier les livraisons. Dirigée depuis plusieurs années par le français Stéphane Bancel, Moderna est pionnière en matière de biotechnologies. Elle a été fondée en 2010 et toutes ses recherches sont entièrement dédiées à des formules pharmaceutiques reposant sur l’ARN messager.

Comme pour Pfizer, le vaccin contre le coronavirus de Moderna a besoin d’être stocké dans de super congélateurs. Mais ce dernier nécessite des températures moins basses que celui de Pfizer (–60 à 80 degrés Celsius) : la congélation du vaccin de Moderna se fait à –20 degrés (jusqu’à 6 mois) puis un frigo normal suffit pour le stockage décongelé, à 5 degrés (jusqu’à 1 mois). Cette petite différence dans les températures peut être difficilement expliquée, puisque cela repose sur des secrets de fabrication, à savoir la formule exacte du laboratoire pour stabiliser l’ARN messager, très fragile.

L’efficacité est similaire

Au-delà de la fabrication puis de la distribution, les vaccins de Moderna et Pfizer se rapprochent non seulement sur leur technique à base d’ARN messager, mais aussi dans leurs résultats. Ils présentent la plus haute efficacité du marché contre le coronavirus, avec respectivement 94,1 % d’efficacité pour celui de Moderna, et 95 % pour celui de Pfizer. L’innocuité est démontrée dans les deux cas lors des essais de phase 3, ce qui signifie qu’aucun effet secondaire significatif imprévu n’a été relevé durant les études sur des échantillons de plusieurs dizaines de milliers de personnes.

Aux États-Unis, le vaccin de Moderna a été approuvé depuis le 18 décembre 2020. Il est, depuis, utilisé aux côtés de celui de Pfizer.

Crédit photo de la une : Pexels / Logo de Moderna / Montage Numerama Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo