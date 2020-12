Julien Lausson - 08 décembre 2020 Sciences

SpaceX doit effectuer un vol expérimental à haute altitude de son prototype de fusée Starship le mardi 8 décembre. Ce sera une première pour ce modèle de lanceur.

Le lancement en résumé

Quoi ? Un vol d’essai de Starship, la future fusée de SpaceX ;

Un vol d’essai de Starship, la future fusée de SpaceX ; Quand ? Le 8 décembre 2020, à 15h (heure de Paris) ;

Le 8 décembre 2020, à 15h (heure de Paris) ; Où ? À Boca Chica, au sud du Texas (États-Unis) :

À Boca Chica, au sud du Texas (États-Unis) : Que verra-t-on ? Le « bond » de Starship jusqu’à 15 km d’altitude et don retour contrôlé ;

Quelle est la mission ?

Il ne s’agit pas d’une mission opérationnelle, mais d’un vol d’essai. SpaceX travaille depuis des années sur un futur lanceur, le Starship, qui doit prendre la succession de ses fusées actuelles, à savoir la Falcon 9 et le Falcon Heavy. Cette fois, il s’agit de faire décoller un prototype (appelé SN8, pour Serial Number 8) à 15 km d’altitude, soit bien plus haut que les précédents tests qui n’ont jamais dépassé 150 m.

Puisqu’il s’agit d’un essai, SpaceX ne cache pas qu’il est possible que le vol tourne mal. Des ratés ont d’ailleurs eu lieu avec quelques prototypes précédents. Mais la société rappelle que l’enjeu avec cette tentative n’est pas tant d’accomplir un ou des objectifs particuliers, mais plutôt d’amasser une quantité importante de données pour pouvoir itérer par la suite et concevoir une prochaine version encore plus fiable.

Lors de cet évènement, plusieurs observations sont prévues : le fonctionnement de trois moteurs Raptor, le profil aérodynamique de l’engin, les ailerons placés sur la carlingue, le passage d’un réservoir à un autre et une manœuvre de retournement à l’atterrissage, qui doit être contrôlé. Ce serait une première pour un véhicule de cette taille, selon SpaceX.

Le prototype SN8 est aujourd’hui l’engin en développement qui est le plus proche de ce que doit être le Starship. Il lui a été adjoint un « nez » au sommet de l’appareil, afin de lui donner un profil aérodynamique, ainsi que des ailerons sur les côtés, pour stabiliser son vol lors de la phase ascensionnelle. Jusqu’à présent, les précédents prototypes ressemblaient plutôt à de gros silos à grains.

Si SpaceX réussit ce vol suborbital à haute altitude, ce sera un pas important accompli par le groupe. Toutefois, il en faudra encore bien d’autres pour faire de Starship son vaisseau multifonctions, capable de transporter du ravitaillement ou des astronautes, vers l’ISS, la Lune ou même Mars (ou faire du transport terrestre via des spatioports). Les essais avec les SNx ne sont donc pas prêts de s’achever.

Heure du lancement

SpaceX annonce vouloir procéder à un tir expérimental le plus tôt possible dans la journée du 8 décembre 2020. L’heure du décollage n’est pas fixée avec certitude, mais la diffusion de l’évènement en vidéo est annoncée pour 15 heures, heure de Paris. Puisqu’il ne s’agit que d’un « bond » d’une quinzaine de kilomètres d’altitude, avec atterrissage contrôlé à la fin, la durée de la séquence devrait être assez courte.

L’essai surviendra depuis le site de lancement de SpaceX dans le sud du Texas, non loin de la commune de Boca Chica — c’est dans ce coin que l’entreprise américaine conduit une grande partie de ses tests. SpaceX prévient toutefois que le calendrier n’est pas fixé. Il est susceptible de changer sans préavis, puisqu’il s’agit d’un test. Nous actualiserons ce papier le cas échéant.

Comment suivre le lancement en direct

Le lancement sera retransmis sur la chaîne YouTube de SpaceX. Vous pouvez suivre le vol d’essai en utilisant la vidéo intégrée ci-dessous.

