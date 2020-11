Face à la deuxième vague dans l'épidémie du coronavirus SARS-CoV-2, l'Europe est à nouveau devenue un épicentre. Les mesures restrictives sont prises les unes après les autres, mais restent moins drastiques qu'au printemps. Cela génère de fortes différences dans la gestion de crise d'un pays à un autre. Voici une carte synthétique rassemblant plusieurs pays d'Europe.

La deuxième vague dans l’épidémie liée au coronavirus SARS-CoV-2 a démarré en France depuis la rentrée, mais ce n’est pas le seul pays à être concerné. C’est bien toute l’Europe qui fait face, depuis plusieurs semaines, à une recrudescence du nombre d’infections. Courant octobre, un couvre-feu a été mis en place sur le territoire français mais, rapidement, le procédé n’étant pas assez efficace face à la dynamique exponentielle de l’épidémie, un reconfinement a été mis en place. Il s’agit alors d’un second confinement certes national, mais « allégé » puisque les écoles, collèges et lycées sont ouverts, entre autres.

À l’heure actuelle, aucun pays d’Europe n’a appliqué un confinement « strict » comme ceux du printemps. Les écoles restent presque systématiquement ouvertes. Un état des lieux qui s’explique par des problématiques humaines et économiques, mais qui est en décalage avec les besoins sanitaires, puisque des confinements allégés sont moins efficaces. « Avec l’aggravation de la situation épidémiologique dans toute la région, l’impact en termes de pression sur les services de santé et de mortalité est devenu de plus en plus manifeste », écrivait fin octobre le CDC Européen, appuyant sur une situation « qui se détériore, avec des tendances à la hausse rapportées dans la plupart des pays ».

Voici, ci-dessous, une carte des pays d’Europe et de leurs nouvelles mesures face à la deuxième vague. On peut y observer que la plupart des États ont décidé de serrer la vis. Il y a toutefois de grandes différences dans les stratégies. Ainsi, la France, le Royaume-Uni et l’Irlande vont adopter un reconfinement allégé quand l’Allemagne adopte, de son côté, et au même moment, un reconfinement plus allégé encore. D’autres pays optent pour un couvre-feu ou des mesures localisées, qui sont toutefois renforcées par rapport à la situation quelques semaines auparavant.

Il faut relever que si les dates indiquées par chaque gouvernement sont soumises à évolution quant à leur date de fin. En règle générale, le déconfinement n’advient que lorsque la situation épidémique est contrôlée. La date de fin, lorsqu’elle est précisée, est donc indicative. Angela Merkel a déjà laisser poindre la couleur d’un Noël plus restreint.

Une dynamique variable d’un pays à un autre

Très peu d’homogénéité caractérise cette période de « tour de vis » en Europe. Le coronavirus n’obéit pas à la même mécanique de propagation d’une population à une autre. Beaucoup de facteurs entrent en jeu. Les stratégies adoptées par les gouvernements ou encore les comportements au fil des derniers mois ont également un impact significatif. La démographie n’est pas non plus anodine : la diffusion très peu vigoureuse du coronavirus en Norvège reflète, entre autres, la faible densité du pays. En clair, comparer les situations nationales est souvent un exercice délicat.

Les modalités du second confinement peuvent, elles aussi, énormément varier, et cela semble dépendre parfois plus de choix politiques que de considérations épidémiologiques. En Angleterre, les déplacements sont encouragés à être limités, mais aucune attestation n’est nécessaire, contrairement à la France. Même disparité pour ce qui ouvre ou ferme : la Belgique fait une exception à la fermeture des commerces non-essentiels, quand, en Autriche et en Grèce, cette exception est valable pour les salons de coiffure.

L’absence de reconfinement en Espagne et en Italie pourrait surprendre. La propagation du coronavirus y est élevée (+ 22 000 cas en Italie et + 18 000 cas en Espagne au 1er novembre, d’après les données World). Cela pourrait s’expliquer par certaines tensions face à une fronde contre de premières mesures. Les restrictions n’y sont toutefois pas inexistantes, car le couvre-feu est national en Italie, et régionalisé en Espagne, et dans les deux cas accompagné de consignes localisées en fonction de la circulation du virus dans les régions.

Tableau récapitulatif

Pays Mesure Restrictions Date France Confinement national allégé Attestation de sortie obligatoire pour les déplacements ; écoles, collèges, lycées ouverts ; commerces non-essentiels fermés ; télétravail encouragé. Du 30 octobre au 1er décembre (minimum) Allemagne Confinement national très allégé Écoles ouvertes ainsi que la plupart des commerces, sauf les restaurants, bars, cafés ; pas d’attestation nécessaire. À partir du 2 novembre (Angela Merkel annonce par avance un Noël plus restreint) Angleterre Confinement national allégé Écoles et université ouvertes ; déplacements limités ; télétravail généralisé ; commerces non-essentiels fermés. Durée : Du 5 novembre au 2 décembre. Belgique Confinement national allégé Fermeture des commerces non-essentiels ; les librairies, merceries et jardineries restent ouvertes ; bulles sociales limitées. À partir du 2 novembre et pour six semaines Autriche Confinement national allégé Écoles et crèches ouvertes ; commerces non-essentiels fermés (sauf coiffeurs) ; rassemblements publics interdits ; réunions privées limitées ; interdiction de sortir entre 20h et 6h. Du 3 novembre jusqu’à la fin du mois Irlande Confinement national allégé Écoles ouvertes ; déplacements limités à un rayon de 5km ; télétravail obligatoire ; tous les commerces non-essentiels fermés ; transports en commun réduits à Dublin. Depuis le 22 octobre, pour six semaines au moins République Tchèque Confinement national strict Fermeture des commerces non-essentiels, et des écoles ; déplacements limités ; couvre-feu nocturne. Depuis le 22 octobre, jusqu’à début novembre avec reconduction probable Pays-Bas Confinement national très allégé Bars et restaurants fermés ; masques obligatoires dans les espaces publics clos ; vente d’alcool interdite après 20h. Depuis la mi-octobre Italie Couvre-feu renforcé Déplacements interdits la nuit ; cinémas, théâtres, salles de sport et piscines fermés nationalement ; transports réduits ; rassemblements interdits ; circulation limitée vers les régions les plus touchées ; écoles ouvertes mais dans cours distanciel dans le secondaire et à l’université. À partir du 3 novembre Espagne Couvre-feu renforcé Salles de spectacle fermées sur tout le territoire ; limitations des invitations à domicile ; couvre-feu dans certaines régions ; bars et restaurants de Catalogne fermés jusqu’au 13 novembre ; masques obligatoires ; déplacements entre régions limités. Portugal Confinement partiel 70 % de la population est confinée. Depuis 3 semaines, élargi à partir du 5 novembre Suisse Confinement partiel Le canton de Genève ferme ses bars, restaurants et commerces non-essentiels ; pas de restriction officielle de déplacement mais un encouragement à rester chez soi. À partir du 2 novembre Grèce Confinement partiel Couvre-feu de minuit à 5h ; écoles, hôtels, coiffeurs, commerces de détails ouverts ; tout autre commerce fermé. Durée : À partir du 2 novembre, jusqu’au 2 décembre Norvège Restrictions simples ou recommandations (pas de confinement) Bars et restaurants fermés à partir de 22h ; bulle sociale recommandée de dix personnes maximum ; masque imposé dans quasi tout l’espace public Suède Restrictions simples ou recommandations (pas de confinement) Rassemblements limités Danemark Restrictions simples ou recommandations (pas de confinement) Rassemblements limités, masques dans l’espace public

