La NASA annonce une nouvelle date pour la première mission opérationnelle de SpaceX avec un équipage à bord : ce sera dans la nuit du 14 au 15 novembre 2020.

À vos agendas. La NASA annonce que la première mission opérationnelle opérée par SpaceX avec un équipage à bord aura lieu le 14 novembre à à 19h49, heure locale. Il sera alors 00h49, le 15 novembre, en France compte tenu du décalage horaire. La nouvelle a été annoncée par l’agence spatiale américaine dans un tweet publié cette nuit le 27 octobre. Un point presse est prévu le lendemain.

L’équipage, constitué de quatre astronautes (trois hommes et une femme), se préparait à la base à quitter la Terre à la fin du mois d’octobre, mais des données anormales relevées par la NASA et SpaceX concernant une tout autre mission (mais impliquant une fusée Falcon 9, qui est justement le type de lanceur qui sera utilisé pour envoyer les astronautes dans l’espace) ont été relevées entretemps.

Un vol d’essai avec équipage réussi en 2020

Eu égard à la sensibilité de la mission — il s’agit de transporter un équipage et non pas un simple satellite ou une cargaison quelconque –, l’agence spatiale américaine a préféré reporter de quelques semaines l’arrivée de la mission Crew-1 à bord de la Station spatiale internationale, pour se laisser le temps d’analyser les écarts constatés et vérifier encore une fois les équipements.

SpaceX a déjà réussi cette année à faire la navette entre la Terre et l’ISS avec un équipage de deux astronautes à bord. Ce vol d’essai, qui venait conclure une très longue préparation étalée sur plusieurs années, était destiné à qualifier une bonne fois pour toutes la société dans le vol habité en orbite terrestre basse. La mission, nommée Demo-2, a été exécutée sans aucun souci.

Courant 2021, une nouvelle rotation d’équipage menée par SpaceX est prévue. Là encore, quatre astronautes se trouveront à bord de la capsule Dragon — qui peut accueillir jusqu’à sept personnes. Il y aura les Américains Robert Shane Kimbrough et K. Megan McArthur, le Japonais Akihiko Hoshide, mais aussi le Français Thomas Pesquet. Ils suivent tous en ce moment un entraînement pour être prêts pour le jour J.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo