Levez les yeux vers la Lune ce mercredi 21 octobre 2020. Le soir, Jupiter et Saturne sont alignées avec le disque lunaire. Leur rencontre est à admirer jusqu'à 22h environ.

Vous avez manqué le beau trio formé par la Lune, Saturne et Jupiter fin septembre ? Bonne nouvelle : les trois astres sont à nouveau en conjonction ce mercredi 21 octobre 2020, au soir. Ce joli alignement fait partie des phénomènes notables à observer en cette fin de mois.

Si la météo est favorable, vous pouvez profiter de cette rencontre céleste juste après le coucher du Soleil, prévu pour 18h47 ce mercredi. Jupiter et Saturne font leur apparition à 18h50, dans la constellation du Sagittaire, au cours de la semaine. La Lune ne les a pas attendues — son lever a eu lieu en début d’après-midi, à 14h11.

Pour repérer les deux planètes géantes, il faut chercher sur la gauche et légèrement au-dessus de la Lune. Saturne, Jupiter et la Lune sont alignées dans cet ordre, de gauche à droite, comme sur la carte du ciel visible ci-dessus. Notez aussi que cet alignement d’astres a lieu assez bas sur l’horizon.

Un trio à admirer jusqu’à 22h

Cette conjonction se produit entre les phases de la nouvelle Lune (16 octobre) et du premier quartier (23 octobre). C’est donc un épais croissant de Lune qui sera à admirer ce soir. Pour profiter de l’alignement, rendez-vous avant 22h12, heure du coucher de Lune. Jupiter et Saturne vont rester visibles un peu plus longtemps, jusqu’à 23h10 pour Saturne et 23h30 pour Jupiter.

La prochaine conjonction à noter sera celle de la Lune et de Mars le 29 octobre. Une rencontre entre la Lune, Vénus et Mercure est également à prévoir le 13 novembre.

