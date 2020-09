La Lune, Jupiter et Saturne sont en conjonction les soirs de jeudi 24 et vendredi 25 septembre 2020. Voici à quelle heure chercher les planètes dans le ciel, s'il n'est pas trop voilé.

L’automne est arrivé et le mois de septembre s’achève bientôt. Un dernier spectacle astronomique est à observer ces jeudi 24 et vendredi 25 septembre 2020. Si vous avez la chance d’avoir un ciel dégagé en soirée, vous pouvez admirer la rencontre de la Lune, Jupiter et Saturne.

Jeudi soir, les trois astres apparaissent alignés dans le ciel. Le lendemain, ils se sont légèrement déplacés et forment un triangle rectangle. Saturne et Jupiter sont actuellement visibles à partir de 19h50, dans la constellation du Sagittaire.

À cette heure-là, la Lune est déjà levée. Elle est visible sous la forme d’une demi-lune — environ 60 % de sa surface est éclairée par le Soleil. Le trio est observable jusqu’à minuit environ. Vous pouvez utiliser les cartes ci-dessus pour repérer la position des deux planètes par rapport à la Lune. À 0h10 environ, Jupiter disparait du ciel nocturne, suivie par Saturne aux alentours de 1h du matin.

Le trio céleste reviendra en novembre

Une telle occasion d’observer la Lune, Jupiter et Saturne toutes proches dans le ciel ne reviendra pas avant le 19 novembre prochain. Si la météo gêne l’observation (les prévisions laissent supposer qu’elle devrait être un peu plus favorable vendredi que jeudi soir), sachez que vous pourrez admirer le 14 octobre prochain une autre conjonction, entre la Lune et Vénus cette fois, le matin.

Dans tous les cas, Jupiter et Saturne continuent d’être visibles à l’œil nu dans le ciel du soir jusqu’à la fin de l’année.

