La mission Mars 2020 voyage dans l'espace en direction de la planète rouge. Vous pouvez suivre en temps réel son périple grâce à un site de la Nasa.

Perseverance fait route vers la planète rouge. Le 30 juillet, la mission Mars 2020 s’est envolée dans l’espace, perdue de vue par l’humanité. Heureusement, il reste possible de suivre son voyage en ligne et en temps réel, grâce à un outil de la Nasa, Eyes on the Solar System, a expliqué l’agence ce 21 août.

Si tout se passe comme prévu, Perseverance et son compagnon l’hélicoptère Ingenuity devraient se poser sur Mars le 18 février 2021. Le site Eyes on the Solar System est créé à partir des mêmes données que celles qui permettent aux ingénieurs de la Nasa de prévoir la trajectoire de la mission vers Mars. La position des astres représentés correspond aussi à leur emplacement en temps réel dans le système solaire.

Vous pouvez comparer la sonde à… un bus scolaire

Le site ne permet pas uniquement de suivre Mars 2020 en temps réel. Un module donne également une bonne idée de la taille du vaisseau, en le comparant à d’autres sondes (la sonde solaire Parker, OSIRIS-Rex, Juno) ou des objets terrestres comme le stade Rose Bowl en Californie ou encore un bus scolaire, ou un être humain.

Rien ne vous empêche d’explorer d’autres zones de l’espace, en prenant de la hauteur sur le système solaire dans sa globalité ou en zoomant au contraire sur certains de ses astres. Il est aussi possible de voyager dans le temps, car le site contient des données de la Nasa remontant à 1950, ainsi que des projections jusqu’en 2050.

Vous pouvez enfin poursuivre votre exploration virtuelle avec d’autres sites de la Nasa : découvrez des systèmes lointains avec Eyes on Exoplanets ou observez la Terre sous toutes les coutures avec Eyes on the Earth.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo