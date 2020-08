SpaceX fait revenir sur Terre deux astronautes américains qui ont passé deux mois en orbite. Si l'entreprise américaine y parvient, elle sera qualifiée pour assurer les futures missions de transport d'astronautes pour le compte de la NASA. Le retour peut être suivi en direct.

À bord de la Station spatiale internationale (ISS) depuis le 31 mai 2020, les astronautes américains Robert Behnken et Douglas Hurley s’apprêtent à retourner sur Terre après deux mois passés en orbite autour de la Terre à 400 kilomètres d’altitude. Pour ce vol, c’est la société SpaceX qui mettra à disposition une capsule, la Crew Dragon. L’entreprise s’était déjà occupée du vol aller.

Les « navettes » entre la Terre et l’ISS sont assurées depuis vingt ans par les agences spatiales américaines et russes. Ce qui change ici, c’est que le transport est assuré par une compagnie privée — américaine en l’occurrence. C’est une première, mais c’est le signe que la NASA passe à autre chose (la Lune et Mars) et qu’elle peut passer le relais à SpaceX, qui est au niveau pour acheminer des astronautes.

Ce vol de retour constitue la dernière ligne droite pour qualifier définitivement SpaceX à cette tâche. En la matière, l’entreprise a effectué un sans-faute jusqu’à présent : voilà des années qu’elle s’exerce pour ce moment et qu’elle a l’habitude de ravitailler l’ISS — elle est donc habituée à ces opérations. En outre, SpaceX a réussi un test similaire l’an passé, mais avec une capsule vide.

Quand cette dernière étape sera validée, SpaceX pourra officiellement passer aux missions opérationnelles avec des équipages standards et plus nombreux. La première équipe, qui compte quatre membres, est déjà prête. le Français Thomas Pesquet devrait aussi embarquer à bord en 2021 quand il retournera sur l’ISS. Et prochainement, les USA pourront aussi compter sur Boeing, qui s’entraîne également.

Pour les États-Unis, cette toute dernière étape permettra de rendre au pays son autonomie spatiale après une pause de presque dix ans — depuis 2011 et le retrait de la navette spatiale américaine, précipité après une seconde catastrophe en 2003, Washington devait compter sur Moscou pour rejoindre l’ISS. Une situation qui était un tantinet vexante pour la première puissance dans l’espace.

Le retour de Robert Behnken et Douglas Hurley s’effectuera tout au long du week-end des 1er et 2 août 2020. Une fois que les deux astronautes seront à bord de la capsule, le désarrimage à la Station spatiale internationale s’effectuera à 01h34 du matin, le 1er août, heure de Parisût. L’amerrissage à proprement parler surviendra le lendemain, le 2 août, à 20h42. Ils doivent arriver dans l’océan Atlantique ou dans le golfe du Mexique, au large des côtes de la Floride.

One week until the first astronauts to launch from America since 2011 return to Earth ! 🚀👨‍🚀 Here’s what to watch in the days leading up to splashdown on August 2… https://t.co/MwJdx6dhJJ pic.twitter.com/xtjQEH3zF2

— Intl. Space Station (@Space_Station) July 26, 2020