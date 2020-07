De nombreux humains tentent en ce moment d'apercevoir C/2020 F3 (NEOWISE), une belle comète visible à l'œil nu. Et pour la comète, à quoi ressemble la Terre en ce moment ? Une animation répond à cette question.

Elle est actuellement visible à l’œil nu : la comète NEOWISE est en train de se déplacer en se rapprochant peu à peu de la Terre. Le 23 juillet 2020, l’objet se trouvera au plus proche de notre planète, à environ 103 millions de kilomètres. Son passage dans le ciel est d’ores et déjà immortalisé par de nombreux photographes. Et si l’on pouvait imaginer à quoi ressemble la Terre, vue depuis la comète C/2020 F3 (NEOWISE) ?

Une nouvelle animation permet de s’en faire une idée. Créée par le professeur de physique et astronome amateur Tony Dunn le 8 juillet, elle montre quelle serait la vue que nous aurions de la Terre depuis la comète. Une version sous forme de GIF a été publiée sur Twitter. Si elle vous donne un peu le tournis, il est possible d’accéder à la simulation, plus lente, sur le site orbitsimulator.com (il n’y a plus qu’à appuyer sur le bouton « Play »).

Earth as seen from C/2020 F3 #NEOWISE. This shows how it is evolving from a pre-dawn comet visible only from the Southern Hemisphere, into a potentially-spectacular post-sunset comet for the Northern Hemisphere.

Click here to run the sim, much slower.https://t.co/0x5vqZqyw4 pic.twitter.com/a5XgmXqgG6

— Tony Dunn (@tony873004) July 8, 2020