En 2020, deux éclipses solaires vont avoir lieu. Aucune de ces éclipses ne sera visible depuis la France. Pour les observer directement (avec une protection adaptée), il va falloir faire le déplacement. Où faudra-t-il prévoir d'aller ?

2019 a été une année riche en découvertes pour l’astronomie. Il y aura encore des occasions de contempler le ciel en 2020, depuis l’hexagone ou d’autres parties du globe. Pourquoi ne pas faire coïncider vos vacances à l’étranger avec des événements notables à observer ?

Justement, deux éclipses solaires sont prévues l’année prochaine. Voici leurs dates et les endroits où il faudra se trouver sur le globe pour espérer les voir.

Juin : Éclipse annulaire de Soleil visible en Asie

Le dimanche 21 juin 2019, l’Asie et une petite partie du continent africain pourront assister à une éclipse annulaire de Soleil. C’est la première éclipse de l’année, et la 15e éclipse annulaire du 21e siècle. Pour voir l’éclipse dans son intégralité, il faut se trouver dans la bande de centralité : voici les pays qu’elle traverse.

La République démocratique du Congo (au nord),

Le Soudan du Sud,

L’Éthiopie (au nord),

Le Yémen,

L’Inde (au nord),

La Chine,

Taïwan (au sud),

L’île de Guam (au sud-est) dans le Pacifique.

Si vous vous trouvez en Afrique, au sud-est de l’Europe, en Russie, en Asie ou au nord de l’Australie, vous pourrez observer l’événement dans sa phase partielle.

Décembre : Éclipse totale de Soleil visible en Amérique du sud

Le lundi 14 décembre 2020, c’est une éclipse totale de Soleil que pourront contempler les observateurs et observatrices les mieux placés. C’est la seconde éclipse de l’année et la 14e éclipse totale du 21e siècle. La bande de totalité de cette éclipse commence dans le Pacifique sud et se termine dans l’océan Atlantique. Pour voir le spectacle, il n’y aura que deux pays où se rendre.

Le Chili,

Et l’Argentine.

Pour la voir dans sa phase partielle, plusieurs destinations sont possibles.

L’Équateur,

Le Pérou,

Le Brésil,

Le Paraguay,

L’Uruguay

L’Antarctique (au nord),

L’Angola,

La Namibie,

Le Botswana,

L’Afrique du Sud.

C’est la deuxième éclipse qui traverse l’Argentine, un peu plus d’un an et demi après l’éclipse du 2 juillet 2019.

Si vous décidez de partir en voyage pour observer l’une de ces deux éclipses (ou les deux), n’oubliez pas de joindre à votre billet une paire de lunettes spéciales de protection (elles doivent porter le label CE et sont encadrées par la norme NF EN ISO 12312-2-2015). Même si le Soleil est en partie dissimulé, il est dangereux de regarder une éclipse à l’œil nu ou avec des lunettes de soleil classiques.