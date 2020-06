L'instrument de forage d'InSight a eu de grandes difficultés à creuser sur Mars. La stratégie délicate mise en œuvre pour contourner le problème semble porter ses fruits : la taupe paraît maintenant bien enfoncée dans le sol.

Après de longs mois de difficultés pour creuser dans le sol martien, InSight a franchi une étape importante. La taupe, son instrument de forage, parait enfin s’être enfoncée dans le sol. La Nasa a partagé cette avancée dans un tweet publié avec le compte @NASAInSight, le 3 juin 2020.

« Après plusieurs manœuvres décisives de mon bras robotique, la taupe semble être sous terre. Cela a été un véritable défi de résoudre ce problème à des millions de kilomètres [de distance]. Nous devons encore voir si la taupe peut creuser d’elle-même », résume l’agence spatiale dans cette publication. Fin mars, l’agence spatiale indiquait déjà que la stratégie semblait encourageante.

After several assists from my robotic arm, the mole appears to be underground. It’s been a real challenge troubleshooting from millions of miles away. We still need to see if the mole can dig on its own. More from our @DLR_en partners : https://t.co/7YjJIF6Asx #SaveTheMole pic.twitter.com/qHtaypoxPp

— NASA InSight (@NASAInSight) June 3, 2020