Une conjonction entre Jupiter, Saturne et la Lune est prévue dans les nuits du 11 au 12 mai, puis du 12 au 13 mai 2020. Voici quand observer ce trio céleste.

C’est l’un des rendez-vous astronomiques du mois : les mardi 12 et mercredi 13 mai 2020, la Lune se lève en compagnie des planètes Jupiter et Saturne. Pour assister au spectacle, il faut soit se coucher tard (la veille de ces dates) ou se lever tôt, en plus d’avoir une météo favorable à l’observation.

En ce moment, Jupiter et Saturne sont visibles entre 2h40 et 6h. Le lever de la Lune, lui, a lieu à 2h07 le 12 mai (dans la nuit du lundi au mardi) et à 2h50 le 13 mai (dans la nuit du mardi au mercredi).

Trio céleste

Dans la nuit du 11 au 12 mai, la Lune se trouvera au dessus de Jupiter et de Saturne, légèrement sur la droite. Au cours de la nuit, alors que les astres vont monter dans le ciel, la Lune passera à l’est du duo de planètes. La nuit suivante, du 12 au 13 mai, la Lune apparaitra en dessous de Saturne et Jupiter. Au cours de la nuit, le satellite naturel de la Terre se déplacera en direction de l’ouest, par rapport aux deux planètes.

Si vous manquez le spectacle, sachez qu’un autre rapprochement est annoncé pas plus tard que le vendredi 15 mai : avant l’aube, la Lune sera cette fois-ci en conjonction avec Mars. Pour connaître tous les événements astronomiques à ne pas manquer en mai, vous pouvez consulter ce calendrier.

Crédit photo de la une : Flickr/CC/Devon Christopher Adams (photo recadrée)