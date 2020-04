Mars Helicopter, qui doit accompagner le rover Perseverance sur Mars, a reçu un nom officiel. La Nasa a sélectionné, parmi les noms qui avaient été proposés pour le rover, « Ingenuity ».

Après Perseverance, le rover de la mission Mars 2020, c’est au tour de Mars Helicopter de recevoir un nom : « Ingenuity » (« ingéniosité »). La Nasa a annoncé ce nom officiel le 29 avril 2020. Il a été proposé par Vaneeza Rupani, une lycéenne de Northport (Alabama) dans le cadre du concours qui visait à nommer Perseverance.

« L’ingéniosité permet aux gens d’accomplir des choses incroyables, et cela nous permet d’étendre nos horizons aux confins de l’Univers », avait expliqué la candidate dans le bref texte accompagnant sa proposition de nom pour le rover. Ingenuity faisait partie des neuf propositions retenues par la Nasa en finale du concours. Plus de 28 000 suggestions ont été adressées par des élèves américains dans le cadre de ce concours.

Pour nommer Mars Helicopter, qui fait aussi partie des projets de la Nasa pour l’exploration de la planète rouge, la Nasa s’est replongée dans ces propositions. C’est Jim Bridenstine, administrateur de la Nasa, qui a sélectionné le nom Ingenuity.

Décollage à l’été 2020

Avec Ingenuity, la Nasa entend réaliser le premier vol propulsé sur Mars. Pour arriver jusqu’à la planète, l’hélicoptère sera attaché au rover Perseverance. Il décollera donc avec lui, entre le 17 juillet et le 5 août 2020, depuis la base de lancement de Cap Canaveral. L’atterrissage de Perseverance et d’Ingenuity doit avoir lieu le 18 février 2021, dans le cratère Jezero. Pendant plusieurs mois, Ingenuity restera accolé au rover, attendant le moment opportun pour se décrocher et prendre son envol.

L’hélicoptère aura pour mission de réaliser un ou plusieurs vols dans un laps de temps de 30 jours martiens (31 jours terrestres). Sur place, il devra accomplir son ou ses vols de façon autonome, sans contrôle humain (un minimum de commandes seront envoyées depuis la Terre avant que l’appareil prenne son envol).

Si Ingenuity réussit sa mission, il deviendra le premier objet à réaliser un vol propulsé sur une autre planète que la Terre. Pour l’instant, l’assemblage de Perseverance et d’Ingenuity, ainsi que des ultimes vérifications, sont en train de s’achever au Centre spatial Kennedy (Floride).

Crédit photo de la une : NASA/JPL-Caltech (photo recadrée)