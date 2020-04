À quoi ressemble la Terre vue de Mars ? Le rover Curiosity, qui a maintes occasions de photographier son périple martien, le rappelle. Notre planète ressemble à un petit point que l'on pourrait confondre avec une étoile lumineuse.

Pour le rover Curiosity, qui explore la surface martienne depuis 2012, la Terre ressemble à un petit point dans le ciel nocturne. C’est ce que montre une photographie, postée sur le compte Twitter du rover le 22 avril 2020. L’image fait partie d’une série d’idées de la Nasa pour fêter le Jour de la Terre (« Earth Day »), une journée instaurée pour la première fois en 1970 afin d’encourager la protection de l’environnement.

« En train de lever les yeux et de penser à vous tous à la maison. Voici à quoi ressemble la Terre de mon point de vue à la surface de Mars », peut-on lire dans ce tweet, dans lequel la Nasa prête une voix imaginaire au rover. Il s’agit en fait d’une image qui a été prise par le rover il y a plusieurs années, le 31 janvier 2014 : on y aperçoit la planète rouge au moment du crépuscule.

Looking up and thinking of you all back home. Here's what Earth looks like from my point of view on the surface of Mars.

Even though we're apart, we can still be together, online. Please join me in observing #EarthDayAtHome with these @NASA activities : https://t.co/5Sk4T2tpaZ pic.twitter.com/Zj7XTezLZt

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) April 22, 2020