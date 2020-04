Les lève-tôt pourront admirer une conjonction le matin du jeudi 16 avril 2020. Mars sera toute proche de la Lune dans le ciel.

Cette semaine, les occasions d’observer la voûte céleste ne manquent pas. Mercredi matin, un bel alignement était prévu. Le spectacle devrait continuer ce jeudi 16 avril 2020 très tôt, avec un rapprochement remarquable entre la Lune et Mars.

Rendez-vous avant l’aube pour profiter de cet événement, si la météo n’empêche pas de l’observer, depuis son jardin ou sa fenêtre. La Lune, entrée dans la phase du dernier quartier la veille, sera levée depuis 4h50. Mars apparaîtra une demi-heure plus tard, à 5h20. Le duo est à contempler jusqu’à 6h50. Le Soleil va ensuite se lever à 6h58.

Profitez en pour chercher Jupiter et Saturne

La rencontre de Mars et la Lune a lieu dans la constellation du Capricorne, en direction du sud-est. Vous pouvez aussi en profiter pour chercher Jupiter et Saturne, qui se trouveront non loin, au-dessus de Mars. Vous pourrez constater que les trois planètes sont alignées.

La suite du mois d’avril sera propice aux observations du ciel. Prochain rendez-vous à noter : le jeudi 23 avril, ce sera le pic d’activité des Lyrides, un bel essaim d’étoiles filantes. Trois jours plus tard, un nouveau rapprochement est au programme, entre Vénus et la Lune cette fois.

Crédit photo de la une : Flickr/CC/Rob Pettengill (photo recadrée et annotée)