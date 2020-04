De belles rencontres d'astres sont attendues en avril 2020. Un essaim d'étoiles filantes est annoncé. Voici tous les spectacles astronomiques à ne pas manquer ce mois-ci.

Un nouveau mois d’observations astronomiques s’ouvre dans un contexte particulier, celui du confinement lié à l’épidémie de coronavirus. Depuis son jardin, un balcon ou tout simplement sa fenêtre, il reste possible de regarder le ciel. Quels sont les spectacles que devrait nous offrir la voûte céleste en avril 2020 ?

Voici les dates et horaires à retenir, en espérant que les conditions météorologiques soient favorables à l’observation.

Les phases de la Lune

Oubliez les « super-Lune » et autres « micro-Lune » qui n’existent pas, et observez plutôt les phases de la Lune au cours du mois. La face visible de l’astre n’est pas toujours éclairée de la même manière par le Soleil. La Lune effectue ce que l’on nomme des lunaisons. Tous les 29 jours environ, un nouveau cycle commence. Voici les phases par lesquelles passe la Lune en avril.

Le mercredi 1er avril correspond à la phase du premier quartier. On peut admirer une demi-Lune, ou une Lune en quadrature Est.

correspond à la phase du premier quartier. On peut admirer une demi-Lune, ou une Lune en quadrature Est. Le mercredi 8 avril , c’est le jour de la pleine lune. Ce fait, auquel de nombreuses croyances sont associées, signifie simplement que toute la face visible de la Lune est éclairée par le Soleil.

, c’est le jour de la pleine lune. Ce fait, auquel de nombreuses croyances sont associées, signifie simplement que toute la face visible de la Lune est éclairée par le Soleil. Le mercredi 15 avril , c’est la phase du dernier quartier. La Lune est en quadrature Ouest.

, c’est la phase du dernier quartier. La Lune est en quadrature Ouest. Le jeudi 23 avril , c’est l’étape de la nouvelle lune. L’astre n’est pas visible dans le ciel.

, c’est l’étape de la nouvelle lune. L’astre n’est pas visible dans le ciel. Le jeudi 30 avril, c’est à nouveau la phase du premier quartier.

Les planètes observables à l’œil nu

Certaines planètes du système solaire sont observables à l’œil nu, à condition de savoir où les trouver. Le tableau suivant résume quand les chercher et dans quelles constellations les trouver. Pas de Mercure ce mois-ci : l’astre est invisible.

Constellation Taureau Capricorne Sagittaire Capricorne Vénus Mars Jupiter Saturne Du 1er au 5 20h30 – 0h10 5h50 – 7h20 5h20 – 7h20 5h30 – 7h20 Du 6 au 12 20h40 – 0h20 5h30 – 7h 4h50 – 7h 5h10 – 7h Du 13 au 19 20h50 – 0h20 5h20 – 6h50 4h30 – 6h50 4h40 – 6h50 Du 20 au 26 21h – 0h20 5h – 6h40 4h – 6h40 4h10 – 6h40 Du 27 au 30 21h10 – 0h10 4h40 – 6h20 3h30 – 6h20 3h50 – 6h20

Les autres phénomènes astronomiques

Si la météo est favorable, le ciel devrait accueillir de belles rencontres célestes à observer en avril. Un essaim d’étoiles filantes est aussi annoncé.

Le mercredi 15 avril , une belle conjonction est à prévoir entre la Lune et les planètes Jupiter, Saturne et Mars (qui seront toutes les trois alignées). Rendez-vous une heure avant l’aube pour profiter de ce quatuor.

, une belle conjonction est à prévoir entre la Lune et les planètes Jupiter, Saturne et Mars (qui seront toutes les trois alignées). Rendez-vous une heure avant l’aube pour profiter de ce quatuor. Le lendemain, jeudi 16 avril , Mars sera toute proche de la Lune (juste au dessus d’elle) le matin.

, Mars sera toute proche de la Lune (juste au dessus d’elle) le matin. Le jeudi 23 avril , ce sera le pic d’activité des Lyrides, un bel essaim d’étoiles filantes.

, ce sera le pic d’activité des Lyrides, un bel essaim d’étoiles filantes. Le dimanche 26 avril , un joli rapprochement entre la Lune et Vénus est au programme.

, un joli rapprochement entre la Lune et Vénus est au programme. Le mardi 28 avril, Vénus sera à son éclat maximal.

Comment trouver la constellation du Lynx ?

Pour observer le ciel, la connaissance des constellations est un précieux atout. Certaines sont plus faciles à repérer que d’autres. Le Lynx, par exemple, tirerait son nom du fait qu’il faudrait avoir une bonne vue pour repérer cette constellation.

Elle se trouve entre deux constellations plus connues, la Grande Ourse (repérable à sa forme de « grande casserole ») et le Cocher (que Numerama vous apprenait à repérer le mois dernier). Son étoile la plus brillante, une géante rouge, est au bout de la constellation : elle est nommée α Lyncis. Pour tenter de repérer le Lynx, mieux vaut préférer un lieu d’observation éloigné des pollutions lumineuses.

Vous savez maintenant quels sont les phénomènes astronomiques à ne pas manquer en avril 2020. Bonne observation du ciel, depuis votre fenêtre ou votre jardin !

Crédit photo de la une : Pexels (photo recadrée)