Un beau rendez-vous céleste attend les observateurs du ciel les plus matinaux ce mercredi 15 avril 2020. Une conjonction aura lieu entre la Lune et les planètes Jupiter, Saturne et Mars qui seront toutes trois alignées.

Le spectacle sera à contempler avant le lever du Soleil, prévu pour 7h. Afin de profiter au mieux du spectacle, il est conseillé de l’observer une heure avant l’aube. Si la météo ne perturbe pas l’observation, vous pourrez alors admirer depuis votre jardin ou votre fenêtre le bel alignement des planètes, au dessus du dernier quartier de Lune.

La Lune doit faire son apparition à 4h12. Jupiter et Saturne seront respectivement visibles depuis 4h30 et 4h40. Mars complétera ce beau tableau céleste en apparaissant à 5h20.

Si vous avez manqué cette belle conjonction, tout n’est pas perdu : les planètes n’auront pas énormément bougé les jours suivants. C’est la position de la Lune qui aura notablement changé. Le matin du jeudi 16 avril 2020, la Lune sera toute proche de Mars.

