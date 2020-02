SpaceX doit organiser en 2020 un test d'ampleur pour sa nouvelle fusée Starship. Il s'agit de faire décoller l'engin jusqu'à une altitude de 20 km et de le faire revenir en douceur sur son pas de tir.

Les timides « sauts » que SpaceX a effectués en 2019 avec le prototype de la fusée Starship vont laisser place cette année à des bonds beaucoup plus amples. C’est ce que montre une demande adressée à la Commission fédérale des communications (FCC), datée du 3 février et qui n’a pas encore été traitée par le régulateur américain, qui a pour tâche de gérer l’utilisation des fréquences aux États-Unis.

Seuil des 20 km pour Starship

Le rôle de la FCC SpaceX a besoin d’obtenir une autorisation de la FCC, même si les activités du régulateur ne sont pas centrées sur l’astronautique, car l’entreprise doit pouvoir communiquer avec son véhicule durant l’opération.

SpaceX ambitionne cette fois d’atteindre l’altitude de 20 kilomètres avec sa future fusée, qui doit remplacer à terme ses deux lanceurs actuels, le Falcon 9 et le Falcon Heavy. La période que cible l’entreprise américaine se situe entre le 16 mars et le 16 septembre 2020. Une fenêtre de lancement, mais qui permet de parer à d’éventuels aléas. SpaceX va chercher à faire cet essai le plus tôt possible.

L’altitude visée par SpaceX avec cet essai est sans commune mesure avec les précédentes hauteurs qui ont été atteintes, puisque le tout premier test s’est élevé d’à peine 20 mètres, tandis que le second s’est hissé à 150 mètres. En comparaison, les avions de ligne circulent en règle générale entre 10 et 15 km d’altitude. C’est toutefois très insuffisant pour accéder à l’espace.

Par convention, on considère que le domaine spatial démarre à partir de 100 km d’altitude — cette démarcation est nommée ligne de Kármán. Cependant, pour des raisons avant tout historiques, les États-Unis considèrent que la séparation se situe 20 km plus bas. Dans tous les cas de figure, en cas de succès, SpaceX n’aura couvert qu’une partie du chemin menant à l’espace.

SpaceX entend faire décoller son engin depuis son centre d’essai à Boca Chica, au Texas, et de le faire revenir en douceur sur son pas de tir. C’est aussi à cette occasion que la société souhaite expérimenter une liaison montante jusqu’au Starship pendant sa phase de retour, d’où la demande adressée à la FCC. Ce vol sera également important pour les équipes de SpaceX, qui ont perdu un prototype dans une explosion en novembre.