SpaceX prévoit de lancer dans la journée du 27 janvier 60 satellites Starlink. Ce programme, en cours de développement depuis quelques années, consiste à fournir un service d'accès à Internet depuis l'espace dans certaines régions du monde mal desservies par les infrastructures. Une ouverture commerciale est attendue pour 2020.

Le rythme de déploiement des satellites Starlink s’accélère. Après un premier envoi en mai 2019, puis un deuxième en novembre de la même année, janvier 2020 marque un tournant. En effet, pour la première fois, deux tirs vont survenir le même mois, puisque le tir du 27 se déroule à peine trois semaines après celui du 6. Là encore, il s’agit de mettre en orbite une grappe de 60 satellites Starlink.

Avec ce programme, SpaceX nourrit l’ambition d’apporter un accès à Internet grâce à des satellites, notamment dans des régions mal ou pas desservies par les infrastructures terrestres classiques. À terme, le réseau Starlink doit comporter des milliers de satellites. La première phase du projet implique l’envoi de 7 000 satellites. Pour SpaceX, cela peut être une source importante de revenus.

Le lancement commercial de Starlink est prévu pour 2020.

Comme à son habitude, SpaceX va se servir d’un lanceur dont le premier étage a déjà servi pour une précédente mission. Ici, il s’agit d’une partie qui avait été utilisée lors de deux missions, en mars (première démonstration du Crew Dragon) et en juin (la constellation Radarsat). Et là encore, SpaceX compte bien récupérer une troisième fois cet étage pour pouvoir s’en resservir dans quelques mois.

Mais ce n’est pas cette phase qui sera la plus captivante à observer : SpaceX n’a en effet plus aucune difficulté à récupérer automatiquement cet étage depuis une barge placée au large des côtes américaines. C’est plutôt la tentative de récupération des deux moitiés de la coiffe protégeant la charge utile qu’il faudra suivre, car l’entreprise américaine est encore en phase d’apprentissage.

L’entreprise américaine a programmé pour 15h49, le lundi 27 janvier, le tir de la fusée Falcon 9. Localement, il sera 9h49 du matin, puisqu’il y a cinq heures de décalage horaire entre la métropole et le complexe de lancement 40 de Cap Canaveral, en Floride. Il est toutefois possible que le lancement soit finalement reporté au lendemain, dans la mesure où la météo n’est pas idéale.

Weather is 50 % favorable for tomorrow’s launch of 60 Starlink satellites at 9:49 a.m. EST, 14:49 UTC. Webcast will go live ~15 minutes before liftoff → https://t.co/gtC39uBC7z pic.twitter.com/6ajTQ2znOi

— SpaceX (@SpaceX) January 26, 2020