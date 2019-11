SpaceX prévoit de lancer le 11 novembre une nouvelle vague de 60 satellites Starlink. Ce projet ambitionne de fournir un service d'accès à Internet depuis l'espace.

L’objectif sera de mettre en orbite une deuxième grappe de 60 satellites dans le cadre du programme Starlink. Un premier envoi a eu lieu au mois de mai, avec le même nombre de satellites. Il n’a pas été précisé si cette nouvelle vague bénéficiera des modifications promises par Elon Musk pour ne pas gêner les activités des astronomes, puisqu’il s’avère que les engins sont plutôt voyants.

Starlink est le nom d’un projet porté par SpaceX consistant à apporter un accès à Internet depuis l’espace, notamment dans les régions mal ou pas desservies par les infrastructures classiques. À terme, le réseau Starlink doit comporter des milliers de satellites. La première phase du projet implique l’envoi d’environ 7 000 satellites. Ce nombre pourrait grimper un jour à 11 000, voire même à 42 000.

Contrairement aux satellites de télécommunications classiques, les engins opérés dans le cadre de Starlink évolueront sur une orbite particulièrement basse. Certains d’entre eux ne se trouveront positionnés qu’à 550 kilomètres d’altitude. En comparaison, les satellites de télécommunications sont placés très loin, sur une orbite dite géostationnaire, à environ 36 000 kilomètres de distance.

Ces satellites, une fois déployés en orbite, ne seront pas immédiatement fonctionnels pour apporter une connexion à Internet (même si Elon Musk se targue d’avoir réussi à envoyer un tweet par ce canal). Il en faudra des dizaines de plus pour apporter un degré de qualité et un niveau de couverture suffisant. SpaceX a trois autres vols en préparation pour les mois à venir. Objectif : lancer le service en 2020.

SpaceX a annoncé le 5 novembre le succès de la mise à feu statique d’un lanceur Falcon 9, prélude indispensable avant tout vrai décollage. En conséquence, l’entreprise américaine a annoncé que le vol surviendra le lundi 11 novembre aux alentours de 15 heures, heure française. La mission partira du centre spatial Kennedy, en Floride. Il y a six heures de décalage par rapport à la métropole.

Static fire test of Falcon 9 complete—targeting 11/11 for launch of 60 Starlink satellites from Pad 40 in Florida

— SpaceX (@SpaceX) November 5, 2019