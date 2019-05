SpaceX prévoit de lancer cette semaine les premiers satellites Starlink, pour apporter Internet depuis l'espace. Un évènement à suivre en direct.

L’objectif est de mettre en orbite une première grappe de 60 satellites dans le cadre du programme Starlink. Starlink est le nom d’un projet porté par SpaceX consistant à apporter un accès à Internet depuis l’espace, en principe avant tout pour les régions mal ou pas du tout desservies par les infrastructures classiques. En tout, le réseau Starlink doit comporter des milliers de satellites.

Ces satellites, une fois déployés en orbite, ne seront pas immédiatement effectifs. Il va en falloir plusieurs dizaines à centaines pour apporter un niveau de couverture régional minimal. Il en faudra même plusieurs centaines pour que la qualité de service atteigne un seuil approprié. La première phase du projet implique l’envoi d’environ 7 000 satellites. Ce nombre pourrait grimper un jour à 11 000.

Contrairement aux satellites de télécommunications classiques, les engins opérés dans le cadre de Starlink évolueront sur une orbite particulièrement basse. Certains d’entre eux ne se trouveront positionnés qu’à 550 kilomètres d’altitude. En comparaison, les satellites de télécommunications sont placés très loin, sur une orbite dite géostationnaire, à environ 36 000 kilomètres de distance.

La première vague de satellites sera déployée grâce à un lanceur Falcon 9. Ce devrait aussi être le cas des envois suivants. Elon Musk a prévu que des problèmes divers pourraient apparaître lors de cette première étape, mais il n’a pas précisé leur nature : problèmes de fonctionnement des satellites ? De positionnement sur l’orbite ? De déploiement depuis les racks de stockage ? Réponse cette semaine.

Much will likely go wrong on 1st mission. Also, 6 more launches of 60 sats needed for minor coverage, 12 for moderate.

— Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2019