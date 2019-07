La mission Chandrayaan-2 a lieu ce lundi 22 juillet. Il s'agit pour l'Inde de réussir à alunir par ses propres moyens.

L’Inde doit réaliser la mission Chandrayaan-2. Il s’agit de placer une sonde spatiale en orbite autour de la Lune et d’y déposer un atterrisseur (baptisé Vikram) et un astromobile (Pragyan). La mission est conduite par l’ISRO, l’organisation indienne de recherche spatiale. Il faudra toutefois patienter pour assister à l’alunissage à proprement parler : celui-ci surviendra dans quelques mois.

En cas de succès, l’Inde deviendrait le quatrième pays à réussir à poser un engin sur le sol lunaire après l’URSS, les États-Unis et la Chine. New Delhi a toutefois failli se faire doubler au cours du printemps par Israël. La société israélienne SpaceIL avait mis au point son propre atterrisseur, Beresheet, mais celui-ci s’est écrasé, vraisemblablement à cause d’une erreur humaine.

Pour cette mission, l’Inde a mis un point d’honneur à ne faire appel à aucune puissance étrangère. Question de prestige, mais aussi pour des raisons d’accès indépendant à l’espace. Ainsi, c’est un lanceur indien qui sera utilisé pour cette mission : le GSLV (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle) de troisième génération (Mk III). De même, le site de lancement se situe au sud-est du pays, au centre spatial Satish-Dhawan, le long de la côte.

Le lancement est programmé pour le lundi 22 juillet 2019, à 14h43 heure locale. Pour la France métropolitaine, du fait du décalage horaire, il sera alors 11h13.

